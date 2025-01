Monstruo de Caños Negros, asesino en serie que abusó a una decena de mujeres mayores en el Meta

Durante años, el Meta fue escenario de una serie de crímenes que atemorizaron a las mujeres mayores. El 12 de septiembre de 2016, una mujer de 68 años fue brutalmente golpeada y abusada sexualmente en una vereda cerca de Villavicencio. A pesar heridas, sobrevivió y logró identificar al culpable más conocido como el Monstruo de Caños Negros. El Rastro investigó el caso en 2018.

Sobreviviente del Monstruo de Caños Negros

Teresa estuvo inconsciente durante tres días en una zona boscosa de la vereda Caños Negros. No recordaba por qué se encontraba allí, pero, a pesar de las heridas, logró llegar a una vía principal para pedir auxilio.

La mujer fue trasladada al hospital más cercano, mientras las autoridades se hicieron cargo de la investigación. “Estaba golpeada y tenía un fuerte golpe en la cabeza. Al parecer, presentaba síntomas de haber sido abusada sexualmente”, dijo la intendente de la Policía de Villavicencio, Carolina Hernández.

Los hechos ocurrieron después de que Teresa se bajara del bus y, al quedarse sin dinero, no tenía cómo regresar a su casa. En ese momento, pasó un motocarguero que la llevó por toda la vía que conduce a Caños Negros. El sujeto se detuvo y luego golpeó a la mujer, dejándola inconsciente.

“Ese caso era el único que conocía hasta ese momento en el que una persona de 68 años había sido agredida sexualmente. Medicina Legal determinó que ella fue muy posiblemente abusada después de haber perdido la consciencia”, reveló el investigador Jairo Gutiérrez.

Luego de que Teresa proporcionara a las autoridades un retrato hablado de su agresor, la Policía inició una incansable búsqueda para dar con el responsable de los hechos.

Una víctima de abuso proporciona a las autoridades un retrato hablado de su agresor, más conocido como el Monstruo de Caños Negros. El Rastro

Otros casos de abuso sexual y asesinato

La Policía revisó más de 2 mil casos de abuso sexual de mujeres ocurridos en los últimos años en Villavicencio. Tres meses después del suceso, Jairo Gutiérrez encontró el caso de dos víctimas, entre 2008 y 2012, que habían sido agredidas siguiendo el mismo patrón descrito por Teresa.

Ambos casos fueron investigados, pero nunca se capturó al responsable. “Usó la misma forma de abordarlas. Las tres víctimas que encontramos tenían la misma lesión, la ropa interior dañada y eran mayores de edad. En ese momento nos damos cuenta de que estamos enfrentados a una misma persona que nos ha hecho tres ataques sexuales”, dijo el investigador.

Un ataque bajo el mismo modus operandi

El 23 de marzo de 2017, seis meses después del ataque a Teresa, Yineth fue víctima de abuso. Según Yineth, el hombre la obligó a subirse a su motocarguero y la llevó a un río cercano a la vereda Caños Negros. “Él me dijo que me quitara toda la ropa...Me decía muchas groserías...Cuando me agaché a recoger mi ropa, él me lanzó al río. Pensaba en mi familia, no quería morir”, contó Yineth a El Rastro, asegurando que denunció a la Policía y que en el momento de los hechos tenía dos meses de embarazo.

Para las autoridades, todo indicaba que el atacante era la misma persona de los casos anteriormente mencionados. Las similitudes en los métodos de abordaje y las lesiones sufridas por las víctimas apuntaban a un único agresor.

Con la recopilación de las grabaciones de cámaras de seguridad, lograron obtener más información sobre la moto con carriel. Mientras la investigación avanzaba, un mes después del ataque a Yineth, la Policía encontró el cuerpo sin vida de Elvia Casas, una mujer de 78 años.

Con cámaras de seguridad y con retraros hablados se inició una incansable búsqueda para dar con el paradero del Monstruo de Caños Negros. El Rastro

Así dieron con el paradero del asesino en serie

Los investigadores determinaron que estaban buscando a un “asesino en serie” después de encontrar otros homicidios cerca de esa vereda. “Medicina Legal reporta que en el lugar de los hechos se habían encontrado restos óseos desde 2014”, aseguró Jairo Gutiérrez. Sin embargo, debido a su avanzado estado de descomposición, no pudieron ser identificados.

Esto indicaría que presuntamente el hombre habría asesinado y abusado sexualmente al menos a una decena de mujeres con el mismo modus operandi, según revelaron las autoridades.

Presuntamente el hombre habría asesinado y abusado sexualmente al menos a una decena de mujeres en el Meta. El Rastro

Testigo clave en la investigación

Un testigo fue clave para identificar al responsable de los hechos. El hombre aseguró haber visto a la persona que llevó en una moto a la señora Elvia Casas y proporcionó el nombre del sujeto, identificándolo como Rubén Villalobos Herrera.

Las autoridades solicitaron una orden de captura para Rubén Villalobos, quien aseguró ser inocente. No obstante, en su motocarguero se hallaron rastros de sangre que lo incriminaban.

Rubén Villalobos Herrera, más conocido como el Monstruo de Caños Negros. El Rastro

Rubén realizó un preacuerdo con la Fiscalía. Aunque nunca testificó sobre los crímenes, confesó ser el autor del asesinato de dos mujeres y de los abusos sexuales de Teresa en 2016 y Yineth en 2017.

Un año después de su captura, el juez emitió una sentencia de 32 años de prisión para Rubén, más conocido como el Monstruo de Caños Negros, que cumple su condena en la cárcel distrital de Villavicencio. Rubén se negó a dar declaraciones a El Rastro.