Joven asesinado por su amigo acababa de ser padre: ¿por qué lo mataron?

La vida de Olga Lucía Lasso se partió en dos el día que su hijo Juan Sebastián Samboní Lasso, de 23 años, salió de casa tras una misteriosa llamada y terminó asesinado.

Una mañana de febrero de 2023, el joven estudiante de arquitectura salió de su casa en Popayán. "Yo vengo rápido, yo no me demoro", le aseguró a su madre antes de irse. Las horas pasaron y la preocupación de su mamá aumentaba, ya que no respondía ni a las llamadas ni a los mensajes.

Su mamá lo encontró muerto

La madre no sabía que Juan Sebastián llevaba $52 millones que ella le había dado para pagar una multa de tránsito. Gracias al GPS de la camioneta en la que el joven se movilizaba fue posible rastrear la ubicación del vehículo y Olga se dirigió al lugar en compañía de uno de sus empleados.

Una vez llegaron al sitio, el trabajador revisó el vehículo y le sugirió a Olga acudir a la Policía. Cuando regresaron con las autoridades, la madre encontró a su hijo asesinado en la camioneta.

“Me tiré del carro, porque yo ya dije 'algo pasó', entonces yo ya vine corriendo y abrí el carro y ahí vi a mi hijo que estaba ahí, le habían quitado la vida”, aseguró Olga Lucía Lasso sobre el crudo momento.

Entre lágrimas, la mujer también recordó en El Rastro: “Qué estaría pensado para hacer un daño tan grande, le hubiera dado todo lo que me hubiera pedido, pero que no me le hubiera quitado la vida”.

Juan Sebastián Samboní, quien recientemente se había convertido en padre junto a su novia de toda la vida, parecía tener su vida en orden, a excepción de la multa de tránsito que le preocupaba. Además, la gran suma de dinero tampoco aparecía tras la muerte del joven.

Las autoridades comenzaron a investigar quién sabía de la existencia del dinero que tenía Juan Sebastián. Asimismo, encontrar el celular del joven estudiante sería pieza clave para identificar al autor de la misteriosa llamada. Con la ayuda de un primo, hallaron el teléfono, pero no presentaba huellas.

En medio de la investigación, un reciclador de la zona donde ocurrieron los hechos le afirmó a la Policía que vio a un hombre, lo cual fue confirmado por las cámaras de seguridad. Luego, la tarea era identificar al sujeto señalado.

Aunque inicialmente se pensó que el mejor amigo de Juan Sebastián podría estar implicado en el crimen, esta hipótesis fue descartada. Pero la familia del joven estudiante alertó a las autoridades sobre Daniel Fernando Espinosa Ruano, un amigo cercano, quien se había ofrecido a ayudarlo con el trámite de la multa.

Las sospechas aumentaron cuando el joven de 24 años presentó comportamientos inusuales: pagó deudas, amobló su casa e hizo otros gastos. Las autoridades centraron su investigación en él.

En un allanamiento a su vivienda, Daniel Fernando Espinosa fue capturado y, posteriormente, condenado a 17 años y 6 meses de prisión por el crimen de Juan Sebastián Samboní, tras hacer un preacuerdo con la Fiscalía.

“Envidia, ambición de que mi hijo vivía bien, tenía su carro, su apartamento, él era feliz”, aseguró la madre de Juan Sebastián Samboní a El Rastro. La familia del joven asesinado considera que la pena que recibió el homicida fue injusta.

