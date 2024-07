El 23 de febrero de 2023, Juan Sebastián Samboní Lasso salió de su casa en Popayán para cumplir una cita, luego de recibir una misteriosa llamada. "Yo vengo rápido, yo no me demoro", le dijo a su madre, Olga Lasso, antes de salir en su camioneta. Su mamá no sabía que el estudiante de arquitectura llevaba $52 millones que ella le había dado para pagar una multa de tránsito.

>>>Traicionado por la avaricia: así fue el crimen de Juan Sebastián Samboní en Popayán

Horas más tarde, cuando no regresó ni contestó las llamadas, su madre comenzó a preocuparse. Gracias al GPS de la camioneta, Olga rastreó el vehículo y se dirigió al sitio en compañía de uno de sus empleados. Decidieron alertar a las autoridades.

En el lugar encontraron el carro abandonado y al joven, de 23 años, sin vida. "Sebastián era un niño muy juicioso, muy respetuoso", afirmó su padre William Samboní a El Rastro.

Publicidad

El día siguiente de la desaparición, su madre buscó en la casa el dinero que le había entregado a Juan Sebastián para pagar la multa que le preocupaba. Sin embargo, la gran suma de dinero no se encontraba.

Las autoridades comenzaron a investigar quién sabía de la existencia del dinero que tenía Juan Sebastián. Con la ayuda de Juan Camilo Hoyos Samboní, primo del joven, encontraron el celular de Juan Sebastián, un objeto fundamental para rastrear el número que lo había llamado el día de su desaparición.

Publicidad

>>> La misteriosa muerte de mototaxistas en Cartago que alertó a las autoridades

Luego, un reciclador afirmó haber visto a un hombre vestido de negro con zapatos blancos en el lugar de los hechos y las autoridades decidieron revisar las cámaras de seguridad de la zona aledaña. Ahora debían identificar al sujeto señalado.

La familia de Juan Sebastián Samboní sospechaba de Daniel Fernando Espinosa Ruano, un amigo cercano del joven que se había ofrecido ayudarlo con el trámite de la multa. "Daniel, él dijo que iba a colaborar en lo del comparendo, que él tenía conocidos que le podían solucionar ese problema... Sebastián confiaba mucho en él, cómo no confiar en una persona que uno lo conoce de pequeño", comentó Juan Camilo, primo del joven asesinado.

Daniel Fernando Espinosa, de 24 años, comenzó a mostrar un comportamiento sospechoso después de la muerte de Juan Sebastián. De repente, empezó a hacer gastos, pagar deudas y amoblar su casa. Las autoridades intentaron localizarlo, pero Daniel había desaparecido, lo que los hizo sospechar aún más.

Publicidad

>>> Joven reveló la identidad de sus asesinos antes de morir: “Sé quién fue”

Tras una extensa investigación, las autoridades concluyeron que el autor del crimen fue Daniel Fernando Espinosa. El joven fue condenado a 17 años y 6 meses por el homicidio de Juan Sebastián Samboní tras hacer un preacuerdo con la Fiscalía.

Publicidad

Vea aquí el capítulo completo de El Rastro: