La selfie que desenmascaró al asesino de cuatro personas en un bar de Bogotá

En la madrugada del domingo 5 de marzo de 2017, una masacre en un bar de Bogotá, en la localidad de Fontibón conmocionó a toda la ciudad. Allí cuatro personas fueron brutalmente asesinadas. ¿Por qué los mataron y quién fue el autor?El Rastro investigó los detalles de este macabro crimen.

>>>Video develó al culpable de generar incendio en el que murieron madre e hija en Bogotá

Las víctimas fueron Franklin Caicedo y su esposa Graciela Trujillo, quienes eran dueños del establecimiento; Dúver Trujillo, primo de ella y mesero, y Luis Córdoba, también mesero. Los cuatro fueron amarrados, torturados, apuñalados y recibieron varios disparos con armas de fuego.

“Abro la reja, doy el primer paso y todo esto lleno de sangre, voy subiendo y voy viendo una escena de terror que es increíble. Cuando ingresó al bar me dirijo al baño y veo a mi hermano tirado ahí. Tenía un disparo en la parte de atrás de la cabeza”, aseguró Freyman Caicedo, hermano mayor de Franklin.

Publicidad

En medio del atroz crimen, se encontraba José Luis Taborda, un joven venezolano de 18 años que trabajaba como DJ, y a quien le propiciaron 37 puñaladas. El asesino creyó haberle quitado la vida, pero él quedó gravemente herido.

>>>En desaparición de bombero en Pasto terminaron implicadas dos hermanas: ¿por qué?

Publicidad

Las autoridades comenzaron una intensa búsqueda para descubrir el paradero del criminal, mientras Taborda se recuperaba. El primer hallazgo de la Policía fue que en el lugar de los hechos quedaron registradas las huellas de una pisada, que por las dimensiones no coincidían con ninguna de las víctimas.

Tras un análisis de la huella que estaba en el piso lleno de sangre, pudieron determinar que era el de una bota de número 43 o 44 y de más alguien de 1.85 cm de estatura. El primer sospechoso fue un empleado nuevo en el bar que coincidía con las características presentadas por las autoridades.

Sin embargo, la familia de las víctimas no sabía el nombre ni ningún dato sobre el vigilante nuevo del bar, quien no aparecía. De él no se sabía nada, no había hoja de vida y su celular estaba apagado.

>>>¿Se ahogó o fue víctima de trata de personas? La confusa desaparición de joven de 15 años

Publicidad

Una selfie fue clave para descubrir al asesino

Una mesera del bar entregó a las autoridades una evidencia que cambió el rumbo de la historia. Era una selfie en donde se veía al nuevo vigilante del establecimiento. La fotografía permitió establecer las características físicas del sospechoso.

Al parecer, este hombre se habría robado las pertenencias de sus víctimas, entre ellas, un celular a través del cual se pudo determinar su paradero en Ciudad Bolívar.

Publicidad

>>>¿Los asfixiaba? El perturbador método del 'monstruo de la soga' con mototaxistas

Por otro lado, José Luis Taborda despertó de su coma y dijo a las autoridades que el vigilante fue uno de los que causó la muerte de las víctimas, junto a otro hombre. Las dos personas fueron identificadas como Yoiber Adilson Mosquera Rentería, un chocoano de 22 años, y su amigo Luis Eduardo Murillo Centre, de 21.

Mes y medio después de los hechos capturaron a Yoiber Mosquera y a Luis Murillo. La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y tortura. Yoiber tiene una condena de 27 años de cárcel, y su cómplice a 24 años, 3 años menos, porque aceptó los cargos.

Vea el capítulo completo de El Rastro aquí: