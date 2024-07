El 19 de marzo de 2021, una desaparición consternó a toda la comunidad de Bayunca, Bolívar. Alexandrith Sarmiento Arroyo, de 15 años, fue vista por última vez en una playa desolada. Era un joven alegre, cercana a su familia y con muchas ganas de salir adelante.El Rastro conoció el caso de la adolescente que desapareció sin dejar huella.

Alexandrith tenía padres separados, por lo que ella constantemente se trasladaba de Bayunca a Cartagena, un trayecto de aproximadamente 40 minutos. Su deseo de aprender a manejar moto hizo que empezará a tomar clases con un familiar cercano, su tío político Wayner Ayola, con quien ya había convivido porque ella cuidó de su tía cuando estuvo embarazada de él.

Ellos empezaron a ser muy cercanos, pues él la buscaba y llamaba constantemente para pedirle favores, mientras ella aprovechaba que él le enseñará a conducir motocicleta. Sin embargo, nada alertó a sus familiares.

El día de los hechos, Wayner pasó a recoger a Alexandrith para seguir con las clases, pero la joven nunca regresó a su casa. Las autoridades comenzaron la búsqueda desde las 5 p.m. de ese mismo día. Su tío alertó a la Policía y estuvo presente para contribuir en la investigación y dar con el paradero de la adolescente.

Según lo que manifestó Wayner, él se encontraba con ella en Punta Canoa, pero ante la urgencia de ir a una necesidad fisiológica la dejó sola y esta se ahogó en el mar. Un hecho que las autoridades no pudieron corroborar, ya que el cuerpo no fue encontrado. ¿Dónde estaría Alexandrith?

Durante dos meses, unidades del Gaula, de la DIJIN y de la Armada Nacional estuvieron buscando a la adolescente que desapareció en extrañas circunstancias. De inmediato, el primer sospechoso del crimen fue su tío político Wayner Ayola, por ello, decidieron interceptar su teléfono en donde encontraron reiteradas llamadas entre él y Alexandrith.

Las versiones de él no coincidían con las declaraciones de la comunidad de Punta Canoa. Su coartada seguía siendo que su sobrina se había ahogado en el mar.

No obstante, para las autoridades era claro que sí se trataba de algún caso de ahogamiento su cuerpo hubiera aparecido en las orillas de la playa o incluso hubiera flotado en el mar, pero no había un solo rastro de su paradero.

“Mi sexto sentido y mi corazón me dicta que ella ahogada no está. El señor Wayner sabe dónde está, pero ahogada no está. Yo creo que lo que el señor Wayner hizo con mi hija fue una desaparición forzada y secuestro, lo podemos ver como una versión de trata”, mencionó Alexánder Sarmiento, el padre de la adolescente desaparecida.

Durante los siguientes meses, su familia repartió volantes, hizo marchas y protestas por encontrar a su hija. La Policía ofreció una recompensa de $10 millones de pesos a quien diera información sobre su paradero.

La captura del tío de Alexandrith Sarmiento

Wayner Ayola Torres fue capturado en junio de 2021 como presunto responsable de la desaparición forzada de la menor Alexandrith Sarmiento, luego que las autoridades recolectaran evidencias materiales y físicas probatorias.

La Policía de Cartagena señaló que el hombre, que en ese entonces tenía 37 años, fue detenido durante un operativo llevado a cabo en el corregimiento Bayunca, en una invasión denominada Caraquita.

El 21 de febrero de 2023, un juez especializado de Cartagena sentenció a 42 años de prisión a Wayner Ayola Torres, como presunto responsable de la desaparición forzada agravada de su sobrina Alexandrith Sarmiento.

A hoy, no hay rastro del paradero de Alexandrith, ni un cuerpo que confirme un presunto homicidio. Las autoridades no descartan la posibilidad de sea un caso de trata de blancas, un hecho que sigue en investigación. “No vamos a descansar hasta encontrarla”, afirmó su padre.

La Policía aumento la cifra de recompensa a $30 millones de pesos, mientras que el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció a inicios del 2024 la recompensa de $100 millones para establecer el paradero de la adolescente y esclarecer el caso.