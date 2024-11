¿A qué se dedica Italy Mora tras ser expulsada de Miss Universo?

Tras vivir momentos difíciles en México, Italy Mora, hasta hace unos días Miss Panamá, regresó a su país natal luego de ser expulsada de Miss Universo. La mujer de 19 años también perdió el título de soberana de la belleza en su nación, después de toda una polémica que se formó días previos al certamen.

¿Qué está haciendo ahora Italy Mora?

Luego de la polémica, Mora aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá. Con la frente en alto, la joven llegó luciendo la banda en la que se leía: Miss Universe Panamá, a pesar de que ese título también le fue retirado debido a su expulsión del certamen internacional.

Italy Mora vestía un atuendo completamente blanco y se dejó ver bastante emocionada por el recibimiento que tuvo por parte de seguidores que coreaban su nombre y le decían: "Panamá está contigo". Con una sonrisa, la exreina atendió a la prensa y habló sobre lo que viene para su vida tras este duro momento que la puso ante el ojo público a nivel mundial.

Explicó que llegó a su país luciendo la banda del Miss Universe Panamá porque sigue esperando que le envíen oficialmente el documento de su destitución desde la Organización Señorita Panamá, la misma de la que ella denunció públicamente a su director, César Anel Rodríguez, como el responsable de su expulsión de Miss Universo. "En redes no se destituye a nadie", señaló.

Italy Mora retoma su vida en Panamá

A pesar de este impase en su carrera, Italy Mora expresó a la prensa panameña que "mis sueños no terminan aquí, seguiré con mi carrera profesional, soy imagen de varias marcas en Panamá y tengo muchos proyectos personales que quiero cumplir".

Según la exreina, haber sido expulsada de Miss Universo , a pesar de ser algo negativo para su carrera, se ha convertido en una situación que le ha dado visibilidad y ha recibido el apoyo de personas que han trabajado con ella de manera previa.

Efectivamente, en sus redes sociales, Italy Mora ha estado compartiendo detalles de su trabajo como modelo de regreso a Panamá. Varias jornadas de grabación y fotografías ocupan la agenda de la mujer tras haber pasado por Miss Universo.

Italy Mora retomó su labor como modelo en Panamá - Fotos: @italy.mora

Miss Universo explica por qué expulsó a Italy Mora

Miss Universo, el certamen de belleza femenina más importante del mundo, decidió expulsar a Italy Mora, Miss Panamá, por un "error personal". Sin embargo, luego de lo sucedido no se han dado detalles de los verdaderos motivos del retiro de la concursante.

La que habló al respecto fue la misma Italy Mora, quien aseguró que luchará por sus derechos. "Me mantengo en mi posición de exigir a la organización Miss Universo Internacional copia de mi destitución formal y las sanciones aplicadas... NO soy la primera Miss Universo destituida por exponer los derechos que me fueron vulnerados y la extorsión que fuimos sometidos por Organismos nacionales e internacionales".

Según la ex reina de belleza, todo sucedió porque fue hallada fuera de su habitación de hotel en horarios no permitidos y a eso se sumó que estaba en otro cuarto junto a su novio Juan Abadía. Aunque realmente incumplió una norma del certamen de belleza, lo que reveló Italy Mora es que estaba allí por pedido de César Anel Rodríguez, quien supuestamente la estaba apoyando en su camino a la corona.

Cuando la Miss Panamá llegó a la habitación, se generó una pelea. "Yo estaba alterada, discutiendo con César porque me faltaban cosas esenciales para mi concentración. César sale de la habitación molesto, agarró todas sus cosas y se va haciendo drama", detalló en diálogo con La Mordida y agregó que en cuestión de minutos llegaron personas de Miss Universo y la encontraron con su novio.

Italy y Juan revelaron que, contrario a los que se pensaba, Rodríguez no costeaba los gastos de la reina para llegar a Miss Universo, sino que al contrario, le pedía dinero a ella y a su novio para implementos, desde los más básicos hasta los más imprescindibles para una participante del certamen.