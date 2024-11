Italy Mora: así fue el drama de la reina de Panamá que fue expulsada de Miss Universo 2024

A pocos días de la edición número 73 de Miss Universo, el certamen de belleza femenina más importante del mundo, la organización decidió expulsar a Italy Mora, Miss Panamá, por un "error personal" y sin dar mayores detalles. La joven panameña vivió todo un drama que decidió hacer público para pedir respeto por los derechos que, según ella, le fueron vulnerados.

Italy Mora, de 19 años, desde que se ganó la corona del Miss Panamá se convirtió en una de las favoritas para convertirse en la próxima Miss Universo. Sin embargo, el sueño se frustró el pasado 1 de noviembre, cuando se le comunicó que quedaba por fuera de la competencia. Días más tarde, también le fue retirado el título del Miss Universe Panamá.

¿Qué pasó con Italy Mora?

Luego de que Miss Universo anunciara su contundente decisión, Italy Mora decidió romper el silencio y acabar con las especulaciones para definir por qué se había dado su expulsión. Hubo rumores de una pelea con otra participante, pero finalmente ella reveló que todo se dio porque la encontraron fuera de su habitación con su novio.

Al igual que todas las reinas que participan en este certamen, Mora llegó a México a mediados del mes de octubre para iniciar su preparación para la concentración del Miss Universe, que inició el pasado 30 de octubre. En el hotel tenía asignada una habitación que compartía con Miss República Dominicana y de la que no podía salir en horarios no autorizados.

Italy Mora reconoció que salió de su habitación en horarios no autorizados "para maquillarme y recoger ítems personales", pero también aclaró en su comunicado que "lamentablemente confié y seguí indicaciones, sin medir consecuencias". ¿En quién confió? Ella señaló como responsable a César Anel Rodríguez, director de Miss Universe Panamá.

Italy Mora, ex Miss Panamá, expuso la verdad sobre el certamen

La representante de Panamá llegó a México acompañada de César Anel Rodríguez, su mano derecha para llevarla a Miss Universo. Además, también llegó al país azteca, días antes de que iniciara la concentración, su novio Juan Abadía. Así iniciaron los problemas.

En diálogo con La Mordida, Italy y Juan revelaron que, contrario a los que se pensaba, Rodríguez no costeaba los gastos de la reina para llegar a Miss Universo, sino que al contrario, le pedía dinero a ella y a su novio para implementos desde los más básicos hasta los más imprescindibles para una participante del certamen.

Juan Abadía tomó la palabra y señaló que, aunque muchos lo culparon por la salida de Miss Panamá, al hacerla salir de su habitación para reunirse con él en otro piso del hotel, esto lo hizo por orden de César Rodríguez. Además, que él estaba en ese hotel para ayudar a su novia, porque Rodríguez no tenía nada listo para la reina.

"Me quedé más tiempo no para desconcentrarla, sino porque cuando yo llegué Italy no tenía ni un tacón, ni un panty, ni un vestido, no tenía comida, yo le hice el mercado", señaló el hombre. Según la pareja, en la noche del 30 de octubre, Rodríguez y Abadía citaron a Italy Mora en otra habitación del hotel para entregarle su respectivo maquillaje, entre otros implementos que necesitaba para su participación en el certamen.

Italy Mora y su novio mostraron en la transmisión en vivo los recibos de las transferencias que ambos le realizaron a César. La reina señaló que muchas veces tuvo que costear alimento y viajes en Uber del empresario panameño, mientras que su novio fue el encargado de comprar la comida para ella, su maquillaje y sus atuendos, entre ellos un vestido de Carolina Herrera de 7.000 dólares.

Cuando la Miss Panamá llegó a la habitación, se generó una pelea. "Yo estaba alterada, discutiendo con César porque me faltaban cosas esenciales para mi concentración. César sale de la habitación molesto, agarró todas sus cosas y se va haciendo drama", detalló y agregó que en cuestión de minutos llegaron personas de Miss Universo y la encontraron con su novio.

"Me regañaron, claro, con todo el derecho me regañaron. Me llevaron a mi habitación y dijeron que al día siguiente me harían un llamado de atención", recordó la ex Miss Panamá. Pero al otro día el llamado de atención no ocurrió, en horas de la tarde la apartaron de las demás concursantes, la llevaron a una reunión con el Vicepresidente de Miss Universo y le informaron que estaba expulsada.

Una reunión sospechosa

Italy Mora, representante de Panamá a Miss Universo 2024, fue expulsada de la competencia. Miss Universe Panamá

Italy Mora insistió en que entiende la posición del certamen de belleza, aunque le parece que la medida fue exagerada, teniendo en cuenta que ella estaba recibiendo órdenes de César Rodríguez, director de Miss Universe Panamá. De manera sospechosa, Mora reveló que, momentos antes de que la expulsaran, Rodríguez tuvo una reunión privada con el Vicepresidente de Miss Universo.

¿Qué sigue para Italy Mora?

La reina de belleza, que no solo perdió su oportunidad de participar en Miss Universo, sino también el título de Miss Panamá, señaló que tomará acciones para defenderse de esta situación. "Me mantengo en mi posición de exigir a la organización Miss Universo Internacional copia de mi destitución formal y las sanciones aplicadas... NO soy la primera Miss Universo destituida por exponer los derechos que me fueron vulnerados y la extorsión que fuimos sometidos por Organismos nacionales e internacionales".