Actor de Nuevo Rico, Nuevo Pobre sufrió robo con escopolamina en Bogotá: "Me ‘emburundangaron’"

Ricardo Mejía, a lo largo de los últimos años, ha consolidado su carrera como actor participando en importantes producciones como Devuélveme la vida y El Paseo 5. Ahora brilla en las pantallas del Canal Caracol con su personaje de Mateo López Ferreira en Nuevo Rico, Nuevo Pobre . Sin embargo, recientemente vivió un angustiante episodio en Bogotá que puso en riesgo su seguridad.

El actor fue víctima de un robo con escopolamina un viernes en horas de la noche, después de salir de una de sus funciones teatrales. Según relató en una entrevista para el programa La Corona TV de Citytv, los delincuentes lo drogaron, le robaron su teléfono celular y otros artículos personales. “Me ‘emburundangaron’, fue horrible. Me robaron el celular y unos marginales me rescataron luego, pero quedé triste porque me robaron un teléfono chévere, fue una plática ahí”, expresó el actor durante la entrevista.

A pesar del estado en el que se encontraba, el actor logró presentarse al día siguiente en la última función de su obra, aunque reconoció que no estaba en las mejores condiciones. “Nosotros cerrábamos temporada el sábado y este asalto a mi integridad física y psíquica fue el viernes por la noche. El sábado tuve la última función, pero la hice un poco disminuido, pero afortunadamente salimos bien”, explicó.

El actor también reflexionó sobre lo sucedido y consideró que su fortaleza física y mental fueron clave para sobrellevar el momento. "Mi sensación fue que... yo no sé, o fue muy poquito o muy medido, pero estuve inconsciente como dos horas nada más", explicó.



¿Cuáles son los efectos de la escopolamina?

La escopolamina, además de inmovilizar a la víctima, puede causar efectos a largo plazo, según estudios, esta sustancia provoca deterioro en la memoria y afecta las habilidades conceptuales. Es una de las drogas más utilizadas en robos y agresiones.

Publicidad

Aunque intentó tomar el hecho con algo de ligereza, Mejía también manifestó su preocupación por la inseguridad que se vive en la ciudad. “Esos episodios de robo lo dejan a uno como muy diezmado, como nervioso. Estoy en la casa cuidándome mucho... La verdad, uno no sabe qué hacer porque el hampa es tenaz”, agregó.

El caso del actor se suma a la lista de víctimas de robos con escopolamina en Bogotá. Hasta el momento, no se conoce si el actor ha interpuesto una denuncia formal ante las autoridades. Mientras tanto, su testimonio ha generado un debate sobre la inseguridad en Bogotá y los peligros a los que se enfrentan diariamente los ciudadanos.