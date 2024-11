Actriz Carmenza Gómez revela detalles del día que abortó: "Fue un calvario"

Carmenza Gómez es una de las actrices más reconocida por los colombianos por sus papeles en series como La Selección, Noticia de un secuestro o Perfil falso. En una reciente entrevista, la artista recordó uno de los momentos más complicados de su vida, el día que se enteró que estaba embarazada y decidió abortar.

¿Por qué Carmenza Gómez abortó?

La actriz detalló en diálogo con las periodistas Yolanda Ruíz y María Elvira Samper en el podcast Menopáusicas y qué que nunca tuvo en sus planes ser mamá. Sin embargo, en medio de su romance con Miguel Torres, director de teatro, quedó en embarazo.

"Él quería [tener hijos], yo no y yo quedé embarazada. Yo era profesora de métodos anticonceptivos, siendo virgen yo era profesora, yo daba clases en un colegio militar. Utilizando métodos anticonceptivos y todo, quedé embarazada", recordó la actriz.

Gómez recordó que enterarse de ese embarazo fue algo muy difícil para ella, pues tener hijos "era lo que menos quería en la vida". Agregó que en su época le había tocado muy duro enfrentarse a lo que se imponía en la sociedad y en su familia, por lo que no se permitía replicar el modelo de la mujer que deja todo por ser mamá.

"Yo me conozco, yo no voy a dejar un hijo abandonado por ir a hacer una telenovela o una gira de teatro", reconoció. Teniendo claro que ese no era su plan de vida, decide abortar, aunque reconoció que tampoco fue una decisión fácil.

La actriz detalló que "era un tema prohibido, si ahora todavía genera debate, en ese entonces imagínate" y agregó que algo que hacía más complicado pensar en la interrupción del embarazo es que "tenía la experiencia indirecta de compañeras que habían abortado en sitios horribles, donde les habían perforado el útero".

Entonces se puso a la tarea de encontrar una clínica clandestina que fuera confiable. Señaló que tuvo que hablar con una psicóloga para confirmar analizar su situación y ella la convenció con su seguridad al decirle: "Yo no tengo la menor duda, yo no quiero tener un hijo. Nunca deseé tener un hijo". Sobre la experiencia, detalló que "es un dolor físico muy fuerte, después viene lo emocional".

Agregó que le indigna cuando las personas que están en contra del aborto dicen que las mujeres recurren a la interrupción del embarazo como método anticonceptivo, porque según ella "si tú abortas una vez, no quieres volver a abortar nunca".

También contó que en medio del proceso Miguel Torres la acompañó, aunque en el camino hacia la clínica "me rogó que tuviéramos un hijo ... no me convenció, pero me acompañó y lloró por eso".

Carmenza Gómez enfrentó anorexia tras abortar

Aunque estaba segura de su decisión y sigue pensando que no quería ser madre, Carmenza Gómez detalló que sí hubo una especie de castigo que ella misma se impuso luego de abortar.

Se trató de una anorexia que casi la lleva a la muerte. "En un mes estaba flaquísima, era un cadáver y yo no me daba cuenta, siendo psicóloga. Esa fue la forma mía de castigar mi culpa", recordó.

Finalmente, Carmenza Gómez recalcó que "no me jacto de eso, pero tampoco me arrepiento, hice lo que yo sentía que debía hacer. No quisiera haber tenido un hijo, no tengo el temperamento, ni el carácter, ni la capacidad de entrega para tener un hijo".