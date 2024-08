Actriz de Klass 95 fue mesera y niñera en los Estados Unidos: ¿de quién se trata?

Klass 95 es el nuevo proyecto de Caracol Televisión que tiene encantados a los colombianos con la belleza de sus personajes y una historia movida por la nostalgia de los años 90. Nicole Santamaría, protagonista de la serie, reveló más detalles de los inicios de su carrera y su vida en los Estados Unidos.

¿Quién es Nicole Santamaría?

La mujer que le da vida a Shaio en la nueva producción del canal Caracol creció en Bogotá, aunque nació en los Estados Unidos. Más adelante, decidió regresar a su país natal para realizar sus estudios y empezar su carrera como actriz, pero esto no fue tan fácil.

En diálogo con la Revista Vea recordó que, cuando decidió regresar al país norteamericano, "me fui con unos ahorros, pero a los dos meses se me fue acabando la plata y pensé ‘¿será que me devuelvo, ahorro y regreso?’ pero sabía que no tenía sentido". Notando que su sueño no era tan simple, empezó a trabajar en diferentes lugares.

"Mi primer trabajo fue una fábrica de galletas. Yo era la encargada de las ventas por internet", recordó y agregó que para ese momento el único espacio en el que disfrutaba de su pasión era en las noches, cuando acudía a sus clases de actuación.

De la misma forma, en una entrevista con la emisora La Kalle, la protagonista de Klass 95 también detalló que ha trabajado como mesera, anfitriona en un hotel, niñera y asistente personal. Reconoció que ese no era su plan, pues quería llegar a actuar después del éxito de su personaje 'Alias JJ' en la producción Sobreviviendo a Escobar.

"A nadie le importa, de dónde vienes o quién eres, a nadie le importa. Llegar allá es pensar: '¿Cómo hablo con los directores? ¿Cómo consigo un mánager?' y, en medio de todo eso, ¿te quieres quedar? Pues hay que pagar las cuentas", detalló.

¿Cuánto cuesta un arriendo en Los Ángeles?

Desde hace varios años, Santamaría se radicó en Los Ángeles con la intención de despegar su carrera internacional y regresa a Colombia cada que tiene un proyecto. Señaló que un arriendo en esa ciudad oscila entre los "1.500 o 2.000 dólares mensuales por un apartaestudio".

Explicó que "por eso todo el mundo está en esa búsqueda constante de trabajo porque uno vive apretado y buscar la manera de quedarse allá".

