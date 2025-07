Agéndese: Bogotá celebra el cine chino con un festival en la Cinemateca Distrital

Hasta el 20 de julio, la Cinemateca Distrital será escenario del Festival de Cine Chino, una cita cultural que trae a la capital colombiana nueve películas en 12 proyecciones, ofreciendo un panorama diverso del cine contemporáneo del gigante asiático.

La ceremonia de apertura se realizó este martes 15 de julio a las 6:30 p. m. en la Sala Capital, con la proyección de 'I Am What I Am', película de animación dirigida por Sun Haipeng. Reconocida por su calidad visual y su poderoso mensaje de empoderamiento juvenil, esta cinta fue un éxito de taquilla en China y es celebrada por su sensibilidad y estética. El evento contará además con la presencia del embajador de la República Popular China en Colombia, Zhu Jingyang, quien dirigirá unas palabras de bienvenida al público.

El festival no solo proyecta cine: es un homenaje a los 45 años de relaciones diplomáticas entre China y Colombia, buscando fortalecer los lazos culturales a través del lenguaje universal del séptimo arte. “Es una oportunidad para que los colombianos conozcan la China de hoy, un país colorido, vibrante y encantador”, señaló el embajador Zhu Jingyang.



Una cartelera para todos los gustos

Durante seis días, el público bogotano podrá disfrutar de una selección que recorre géneros como la animación, el drama social, la comedia y la ciencia ficción. Algunas de las películas más destacadas son:



(2024, Dir. Han Han): Una mezcla de velocidad, drama y humor, considerada una de las cintas más esperadas del año en China. 'Moon Man' (2022, Dir. Zhang Chiyu): Comedia de ciencia ficción que se convirtió en fenómeno de taquilla gracias a su ingenioso humor y narrativa fantástica.

(2023, Dir. Han Yan): Una emotiva historia de amor en la vejez que conquistó a crítica y público por igual. 'Her Story' (2024, Dir. Shao Yihui): Un retrato de mujeres contemporáneas que desafían estereotipos y expectativas sociales.

El festival, que se realizó por primera vez en 2023, regresa para consolidarse como un espacio de intercambio cultural. La Cinemateca Distrital será su sede exclusiva, con funciones programadas en sus salas durante toda la semana.

Las entradas están disponibles en la página web de la Cinemateca y en las taquillas físicas, invitando a los cinéfilos a sumergirse en historias que revelan la riqueza cultural, social y estética del cine chino contemporáneo.

LAURA CAMILA RAMOS

NOTICIAS CARACOL