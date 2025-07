En video: Backstreet Boys deslumbran en Las Vegas con su espectacular show

Los Backstreet Boys están de regreso, y esta vez lo hacen desde el epicentro del entretenimiento del futuro. La icónica banda dio inicio a su residencia 'Into the Millennium' el pasado 11 de julio en la Sphere de Las Vegas, un espacio que ha revolucionado los espectáculos en vivo por su despliegue tecnológico y visual.

Durante 21 noches, Nick, AJ, Howie, Kevin y Brian se tomarán este escenario para reconectar con los fans que los vieron nacer en los noventa y demostrar que su historia está lejos de terminar. La residencia, que finaliza el 24 de agosto, no es un concierto tradicional: es un espectáculo inmersivo diseñado para apelar tanto a la nostalgia como a la innovación.



El show que ofrecen a sus mayores fans

La puesta en escena arranca con una clara intención narrativa: los cinco miembros aparecen como si fueran parte de una misión espacial. Desde ahí, el viaje musical transporta al público a través de su discografía con una producción visual que convierte cada canción en un pequeño universo. Canciones como 'Larger Than Life', 'I Want It That Way' o 'Everybody (Backstreet’s Back)' no solo se escuchan, se viven: pantallas envolventes, asientos que vibran al ritmo de la música, efectos en 360º y plataformas giratorias crean una experiencia multisensorial pocas veces vista en conciertos pop.

Uno de los momentos más emotivos del show llega con 'The Perfect Fan', tema dedicado a sus madres, acompañado de imágenes de infancia de los integrantes. La emoción sobre el escenario se transmite sin filtros, especialmente cuando Kevin se quiebra por unos segundos, mientras Brian y Howie agradecen a sus familias presentes.

Lejos de limitarse al espectáculo en la Sphere, la residencia ha convertido a Las Vegas en un parque temático noventero para sus fans. Desde menús inspirados en la década hasta merchandising exclusivo y una instalación que recrea el set del mítico programa TRL de MTV, la experiencia está pensada para revivir una época dorada del pop.

Los paquetes VIP, que incluyen encuentros con los artistas, hospedaje de lujo y transporte personalizado, han tenido tal acogida que la banda decidió añadir funciones extra ante la alta demanda.

Con esta residencia, los Backstreet Boys demuestran que siguen teniendo algo que decir. Su propuesta no es solo una carta de amor a los fans de toda la vida, sino también una muestra de que la nostalgia puede convivir con lo más puntero del entretenimiento actual. En la ciudad donde todo brilla, ellos han encontrado una nueva forma de volver a casa.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL