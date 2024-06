Adele confrontó a fan que hizo comentario homofóbico en su show: "No seas tan ridículo"

La situación se dio el pasado sábado, 1 de junio de 2024, cuando en medio del concierto de Adele, una de las artistas musicales con mayores ventas del mundo, se refirió al “Mes del Orgullo”, celebrado internacionalmente en junio.

Fue entonces cuando un fanático gritó un comentario homofóbico desde el público y dijo que "el orgullo apesta", palabras que, entre la multitud de más de 4000 personas en el Coliseo del Caesars Palace, la cantante alcanzó a escuchar y lo mandó a callar.

La artista británica no ocultó su enojo y defendió con firmeza los derechos de la comunidad LGBTIQ+: "¿Acabás de decir que el orgullo apesta? ¿Viniste a mi maldito show solo para decir que el orgullo apesta? ¿Eres estúpido? No seas tan ridículo. Si no tienes nada bueno que decir, cállate, ¿de acuerdo?", le respondió la cantante visiblemente molesta.

El incidente fue captado en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales, ganándose el apoyo de numerosos usuarios.

El valiente gesto de Adele fue aplaudido por el público presente y por personas de todo el mundo que vieron el video, reforzando su imagen como una aliada comprometida con la causa LGBTIQ+. Además, como era de esperarse, el sujeto no volvió a gritar durante el show.

La reacción de Adele se enmarca en el Mes del Orgullo LGBT, que se celebra en junio en muchas partes del mundo. Este mes se destaca por la visibilización y la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+.