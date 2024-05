Sofía Vergara develó uno sus grandes tips de belleza: ¿está lista para ir al quirófano?

Con 51 años, Sofía Vergara se mantiene como una de las mujeres más bellas de la industria del entretenimiento. En una reciente entrevista, la colombiana develó sus grandes de autocuidado y cómo se mantiene radiante a su edad. Además, habló sin tapujos de los procedimientos estéticos.

>>> Le recomendamos: Isabella Santodomingo confiesa por qué no se ha casado: "Es un impedimento"

Sofía Vergara, nativa de Barranquilla y quien vivió durante muchos años en Miami, ha estado expuesta gran parte de su vida al sol. Pese a esto, la colombiana no muestra manchas ni arrugas visibles, por lo cual muchos se preguntan si esto es obra de la cirugía plástica.

En entrevista con Allure, la también empresaria, quien recientemente lanzó su marca de cuidado personal Toty, aseguró al informativo que durante los años noventa leyó un artículo sobre la importancia del protector solar para combatir los signos del envejecimiento y desde entonces ha sido "religiosa" en su aplicación.

Publicidad

"Si te bronceas la cara, no hay nada en el mundo que te pongas por la noche que te dé una buena piel. Creo que marca la diferencia. Tengo 51 años y puedo compararme con mis amigos que nunca usaron, ahora todos dicen: 'Joder, ¿por qué no te prestamos atención?'", expresó la galardonada actriz.

Pese a esto, Vergara no fue tímida en confesar que cree en los beneficios del láser, las exfoliaciones y el bótox, el cual ha estado usando en la zona del cuello y los ojos para mantener su imagen. Sin embargo, aseguró no ser muy fan de los rellenos, mucho menos a su edad, ya que considera que es para personas más jóvenes.

Publicidad

“Siento que hay que aprovechar todo lo que hay ahí fuera. Quiero decir, si te importa envejecer. No hay nada malo si no te importa. No es el fin del mundo. Pero si lo haces, habrá muchas cosas por ahí”, comentó.

Así mismo, admitió que siente que se va a "hacer todas las cirugías plásticas que pueda cuando esté lista" y que, más que un tabú, la ha detenido su apretada agenda, la cual le impide estar varias semanas en casa mientras se recupera.

En cuanto a temas de entrar en la llamada edad madura, arremetió en contra de los que estigmatizan la menopausia y, aunque aún no pasa en su totalidad por ese proceso, no cree que las mujeres deban sufrir los fuertes padecimientos de esta etapa con todas las ayudas que ofrece la ciencia en la actualidad.

>>> Puede interesarle: Sofía Vergara reveló el secreto para conservar su figura a los 51 años