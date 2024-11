Aída Victoria Merlano, entre lágrimas, habla de su relación con Westcol: "Estaba muy perdida"

La ruptura entre Aída Victoria Merlano y Westcol fue tendencia en las redes sociales y, luego de varios meses, la barranquillera decidió hablar sin filtros sobre lo sucedido, detallando el proceso que vivió para "recuperarse" a sí misma.

Merlano concedió una entrevista al podcast Detrás del silencio, de su amiga Mariam Obregón, en el que reveló en confianza los pormenores de su ruptura, sus emociones y también por qué inició una nueva relación amorosa con Juan David Tejada en poco tiempo.

Aída Victoria Merlano habló de la tusa tras terminar con Westcol

Las lágrimas afloraron rápidamente en la conversación, tan solo con preguntarle a la famosa cómo se encontraba. Ella explicó que lloraba no por estar mal, sino por recordar lo que fueron para ella los últimos meses.

"Me siento muy en paz, me siento tranquila", señaló la influenciadora, pero resaltó que en un momento se sintió "perdida". "Sentía una culpa de haberme abandonado, haberme perdido, haberme desenfocado, estaba muy perdida", aseguró.

Aída Victoria Merlano reveló detalles de su relación con Westcol - Fotos: @aidavictoriam / @westcol

Publicidad

Aída Victoria Merlano reconoció que "en algún punto de mi vida, yo me sentí preparada para ser mamá", recordando las declaraciones que dio meses antes de que terminara su relación con Westcol. Sin embargo, ahora reconoce que su "gran error" fue que "me aferré tanto a esa ilusión que yo solita permití ser manipulada y creer que tenía que renunciar a otros campos de mi vida".

Según la hija de la excongresista Aída Merlano, cuando empezó a pensar en la posibilidad de tener hijos, enfrentó el problema de sentir presión para dejar de trabajar. En ese momento, la famosa reconoció que lo que más le dolió de terminar con Westcol fue darse cuenta de que se había perdido a ella misma.

Publicidad

"Hay varios etapas de la tusa y viene un punto bien duro que es cuando empiezas a extrañarte a ti y dices: 'dejé de hacer esto, dejé de ser, permití estas cosas, ¿cómo puede estar ahí?'", contó la barranquillera y reconoció que "hay una etapa oscura, es una versión de mí que me avergüenza un montón".

La influenciadora señaló que ella misma se hizo un juicio en el que juzgaba su comportamiento y decisiones, pero señaló que el caos no fue con Westcol, sino con sus pensamientos. "Después de sentirme mal y vivir ese duelo entendí el por qué" y planteó que "estaba decidiendo desde mis carencias".

¿Por qué Aída Victoria Merlano aceptó tener una nueva pareja en poco tiempo?

Juan David Tejada es el nuevo novio de Aída victoria Merlano - Fotos: Redes sociales

Después de hablar de cómo fue su ruptura con Westcol, Aída Victoria Merlano procedió a hablar de su actual pareja. Reveló que, luego de terminar su relación, no se sentía con ganas de tener una nueva pareja, pero finalmente Juan David Tejada la conquistó.

Publicidad

"No estaba buscando ninguna relación y de repente aparece un hombre en mi vida, en un momento en el que estaba vuelta nada", recordó. Aunque no quiso prestarle atención a Tejada porque quería resolver sus problemas solas, reconoció que "este man me rescató, yo me sentía perdida, rota y sin brillo, y sin buscarlo este man me recordó cómo brillar. No es lo ideal, pero este man me encontró jodida y me dijo: '¿a ti se te olvidó quién eres?'".

Aída Victoria Merlano destacó que su nueva pareja es un hombre que "no está jugando a la dinámica de querer estar por encima de mí, entonces no me tiene que opacar, sino que él siente que si yo brillo él puede estar tranquilo en lo suyo".

Publicidad

Finalmente, la barranquillera señaló que es feliz con Juan David Tejada porque, aunque también ha encontrado sus defectos, "es la primera vez en mi vida que puedo ver a un hombre, con defectos y virtudes, y decir: 'este man no es perfecto, tiene cosas por mejorar, pero me gusta y siento amor por él'".