Aída Victoria Merlano ahora es 'madrastra': ella es la hija de su novio Juan David Tejada

La influencer barranquillera Aída Victoria Merlano, vuelve a acaparar la atención tras la relación que sostiene con el empresario Juan David Tejada. Usuarios de redes sociales la han bautizado “madrastra” luego de que Sara Tejada, hija del empresario, compartiera un emotivo video sobre la relación con su padre, generando una ola de reacciones.

Merlano, famosa por compartir aspectos íntimos de su vida, recientemente sorprendió a sus seguidores cuando su actual pareja le regaló un caballo, un gesto que fue ampliamente comentado en redes sociales. Sin embargo, fue la aparición de la hija de Tejada, quien también es influencer y reina de belleza, lo que ha generado un nuevo interés en la vida personal de la creadora de contenido.

¿Quién es Sara Tejada, hija del novio de Aída Victoria Merlano?

Sara Tejada, hija de Juan David Tejada, ha ganado notoriedad en TikTok por su contenido y también por su participación en el certamen Teen World Colombia 2024, representando al departamento del Cauca. En un emotivo video compartido en redes, Sara expresó su profunda admiración por su padre, describiéndolo como un hombre trabajador y presente en su vida.

“Tengo el privilegio de decir que yo sí tengo un papá presente, que siempre se esfuerza por darme lo que él no tuvo en su infancia, nunca deja de trabajar para darme lo mejor aunque a veces no me lo merezca, mueve cielo, mar y tierra por verme feliz”, expresó Sara en su mensaje.

¿Cómo es la relación de Aída Victoria con la hija de su pareja?

El video fue bien recibido por sus seguidores, quienes también han mostrado curiosidad por su relación con Aída Victoria Merlano. Ante un comentario que sugería cuidar a la influencer, Sara respondió con cariño: “Así va a ser, se las voy a cuidar demasiado, yo a ella la quiero mucho y no voy a permitir que nunca le pase algo malo”.

Comentarios como “Aída debe ser buena madrastra” o “Imagínate decir AIDA ES MI MADRASTRA” inundaron las redes, mientras otros comparaban esta relación con su anterior romance con el streamer conocido como Westcol.

La relación entre Merlano y Tejada ha sido tan comentada que incluso llegó a despertar rumores sobre un posible matrimonio. En un emotivo post de Instagram, Tejada expresó su amor por Merlano diciendo: “No me va a alcanzar la vida para amarte mi reina”. A lo que la influencer respondió con una broma que desató especulaciones sobre la posibilidad de tener hijos: “¿Cómo sería para parirle?”.

Aunque Merlano negó estar comprometida, respondiendo a sus seguidores: “¿Ustedes me han visto un anillo a mí? Mi abuela está a 2 chismes de quitarme el habla”, Juan David ha dejado claro que sí desea formalizar su relación. En otro video, confesó su intención de casarse y tener muchos hijos con la influencer: “Me quiero casar contigo porque me encantas, porque te amo, porque te adoro”.

Los seguidores de Aida Victoria continúan atentos a cada paso de su relación. Mientras algunos la ven como la “madrastra” perfecta, otros especulan sobre lo que depara el futuro para la pareja, quienes han demostrado que no temen compartir su amor públicamente.