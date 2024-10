Juan David Tejada, novio de Aída Victoria Merlano, le lanzó indirecta a Westcol

Juan David Tejada, el nuevo novio de Aída Victoria Merlano, sigue dando de qué hablar en redes sociales ahora que se convierte en un nuevo personaje público para los internautas. Recientemente el empresario reaccionó a una pregunta que le hicieron y en la que lo comparaban con Westcol, expareja de la barranquillera.

Así reaccionó Juan David Tejada a pregunta sobre Westcol

El hombre de 34 años abrió en sus historias de Instagram la cajita de preguntas y uno de los internautas le hizo un comentario que parece tener relación con Westcol. "¿Pa' cuándo un estadio lleno o varios negocios? y espero que respondas ¿o no tienes el valor?", le cuestionaron.

La pregunta, aunque no menciona directamente a Westcol está relacionada con el streamer colombiano, quien reaccionó en sus redes sociales al caballo de paso fino que Tejada le regaló a Merlano hace algunas semanas. Westcol expresó "estamos llenando estadios, usted siga esperando que le regalen caballos" en sus redes sociales.

A su vez, Juan David Tejada respondió a la pregunta señalando que sus negocios no están en la misma área del streamer y que no le interesa llenar estadios o brillar más que Aída Victoria. "Papi, yo no lleno estadios, lleno fincas con ganado y pesebreras con caballos finos. En mi relación la estrella es mi mujer y yo con hembras no compito", aseguró.

Publicidad

La respuesta del nuevo novio de Aída Victoria Merlano fue bien recibida por las seguidoras de la barranquillera, quienes siguen festejando" a la influenciadora por su nueva relación. "Lo arrastró, lo baño, lo peinó y lo sentó", "Así se contesta, la educación no pelea con gamines", "Devoró y no dejó pa' nadie", "Esa es la respuesta de un verdadero hombre", se lee en las reacciones.

Aída Victoria revela cómo la conquistó Juan David Tejada

En medio de esa ronda de preguntas y respuestas que Juan David Tejada hizo en sus redes sociales, también recibió muchas preguntas sobre su relación con Aída Victoria Merlano, en las que la misma barranquillera participó y aportó su opinión.

Publicidad

Una de esas fue cómo logró conquistar a la influenciadora. Aída Victoria señaló que "derritiéndose por mí, ese cuentico de 'te ignoro porque me gustas' no, te derrites por mí o te mando pa' la mier**. Él era derretido por mí, súper caballero, no hallaba dónde ponerme, me trata como una reina, si él hubiera podido bajar la luna y traérmela, me la bajaba".

Por otro lado, el hombre también reveló y sorprendió a la barranquillera al señalar que planea entregarle el anillo de compromiso el próximo mes y que quiere tener con ella seis hijos.