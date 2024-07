Aída Victoria Merlano reacciona a insultos de Blessd contra ella por terminar con Westcol

Aída Victoria Merlano y Westcol siguen dando de qué hablar con su ruptura en las redes sociales. El cantante Blessd se sumó a la conversación y tomó partido apoyando al creador de contenido. Además, insultó a la barranquillera.

¿Qué dijo Blessd sobre Aída Victoria Merlano?

El cantante Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd, se unió a una transmisión en vivo de Westcol hablando sobre su ruptura con Aída Victoria Merlano. En medio de su conversación, el artista paisa atacó a la barranquillera y le dio consejos a su amigo.

"Malp...", expresó Blessd cuando Westcol mencionó a su exnovia. El creador de contenido reaccionó con risas al insulto de su amigo a la barranquillera.

Por otro lado, Blessd le recomendó a Westcol que en estas situaciones hay que "ignorar y negar", algo que a él le ha funcionado en sus separaciones, según detalló.

"Tienes que hacer esto y ya, métetelo en la cabeza, esto lo llevas en la sangre, recuerda que eres una estrella, papi. Esto lo llevas dentro de ti, pero al ignorarlo y negarlo lo fortaleces a través de cosas que te pasan, por ejemplo, como lo que te pasó hoy, se te mete en la cabeza que lo ignorarás y lo negarás", dijo el cantante.

¿Cómo reaccionó Aída Victoria Merlano a los insultos de Blessd?

La palabra despectiva con la que Blessd se dirigió a Aída Victoria Merlano se hizo viral en redes sociales, por lo que la misma barranquillera reaccionó a lo sucedido con el cantante y su exnovio. La famosa dio una entrevista a Alofoke y dio su opinión.

"Él no es ejemplo de tener una relación ni de construir absolutamente nada. Es un tipo que se cree machito, cuando el verdadero hombre es el que sabe sostener a su mujer y hacerla sentir en un pedestal. Me ofendió que él le permitiera a un tipo de estos llamarme así. A ese hombre que levantó a cacho a la ex para luego andarla llorando, que no ha construido nada y que tampoco es ejemplo de ética, moral ni nada, y que se va a quedar sin amigos por gusanero", aseguró.

