Alejo, del Desafío XX, sufrió accidente en carretera y lo grabó todo: "Me di duro"

Alejandro Londoño, exparticipante del Desafío XX , acudió a sus redes sociales luego de sufrir un accidente en la carretera. Según detalló el deportista y modelo, todo ocurrió mientras se movilizaba en su moto y se chocó contra un carro particular.

¿Qué le pasó a Alejo, del Desafío XX?

En sus historias de Instagram, el exdesafiante mostró que la parte delantera de su moto quedó incrustada en la llanta de un vehículo. Por el impacto, Alejo mostró que hasta se le rompió la media del pie con el que pegó contra el vehículo.

Mientras el semifinalista del Desafío XX muestra cómo quedaron ambos vehículos, se escucha al conductor del carro decirle a otras personas que se acercaron, que "estaba frenando y estaba viendo por el espejo. La verdad que no lo vi. Gracias a Dios él no venía tan rápido".

Alejo se suma a la conversación y señala que "tuve tiempo de frenar". Un hombre le pregunta si se golpeó duro o siente que tiene alguna fractura,.

y el deportista resalta que "me di en el pie, pero gracias a Dios no estoy fracturado".

Publicidad

Después de esto, Alejo publicó un video hablándole a sus seguidores, quienes quedaron preocupados por él al ver cómo había chocado su moto. Sin embargo, el desafiante demostró que tomó la situación con su particular buena energía y escribió: "Maneras de parquear la moto, modo Alejo".

El semifinalista, que hizo parte del equipo Tino, detalló que "me metí una chocada dura, porque desafiante, de buena que sí. Me logró tirar a un lado del carro".

Publicidad

Destacó de manera positiva que en su cuerpo, por fortuna, no sufrió grandes heridas. "No me pasó nada, me van a salir unos moraditos porque me di duro", aseguró y agregó que estaba caminando por la carretera esperando que alguien lo recogiera.

Alejo también detalló que no tuvo gran problema con el conductor del carro, ambos tomaron la situación con calma y agradeciendo que no fue más grave. La moto del desafiante, por lo pronto, la dejó en el taller y espera que pronto pueda volver a conducirla.