Exparticipante del Desafío XX sufrió un accidente mientras entrenaba: "Me reiniciaron"

El pasado jueves, 24 de octubre, Gloria, exintegrante del equipo Gamma del Desafío XX, de Caracol Televisión, fue víctima de un accidente mientras realizaba su rutina de entrenamiento. En el programa era conocida como la Colombianita.

A sus 64 años, la carismática competidora, quien se destacó en el reality por su perseverancia y energía en las pruebas físicas, fue atropellada por una motocicleta cuando completaba uno de sus recorridos habituales en la montaña.

La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes desde el inicio del programa habían quedado cautivados con su espíritu inquebrantable y su inspiradora historia.

¿Cómo fue el accidente de la Colombianita?

El accidente ocurrió casi al final de su recorrido de entrenamiento, según compartió Gloria en sus redes sociales. Un motociclista, identificado como David, se encontraba en la vía y no pudo evitar el impacto. Sin embargo, su reacción fue ejemplar. Contrario a lo que ocurre en algunos accidentes de tránsito, él no huyó.

Según relató la misma Gloria, él se detuvo de inmediato para asistirla, brindándole apoyo emocional y asegurándose de que recibiera atención médica.

“Hoy tenía programado mi día, iniciaba con mi entreno a la montaña y, a punto de terminar la ruta, fui atropellada por una moto. En este tipo de situaciones, uno muchas veces espera lo peor, pero David (el motociclista) demostró una humanidad y un respeto enorme. Me sostuvo, me tranquilizó y hasta me acompañó a realizarme un TAC, que gracias a Dios salió bien”, expresó Gloria en su mensaje de agradecimiento.

"Ni qué decir del servicio de los funcionarios de la ambulancia, al personal médico y de enfermería de la clínica por su atención, gracias. En pocos días retomo mis entrenos, creo que me reiniciaron", dijo la Colombianita en su publicación.

En los comentarios de la publicación, muchos aplaudieron el buen estado de salud en el que se encuentra Gloria. "Pronta recuperación, querida. Dios siempre contigo", "Gracias a Dios no pasó a mayores", fueron algunas de las reacciones.

La mujer también aprovechó para destacar que la familia de este hombre puede sentirse muy orgullosa, pues en una situación que pudo haberse convertido en tragedia, él actuó con nobleza y responsabilidad.

¿Quién es Gloria, la Colombianita?

En abril de este año, los televidentes conocieron a Gloria como la Colombianita, una mujer que, pese a su edad, había competido en más de 100 carreras, acumulando medallas y experiencias que la consolidaron como un símbolo de determinación y amor por el deporte.

Durante una de las pruebas más duras, que exigía fuerza y destreza en un terreno complicado, Gloria logró pasar tres obstáculos antes de que el agotamiento físico le impidiera continuar. La prueba culminaba con lanzar pesadas bolsas de arena a un cajón elevado, pero, pese a sus repetidos esfuerzos, sus fuerzas no fueron suficientes.

Gloria sigue inspirando con su espíritu resiliente, y el apoyo recibido tras el accidente reitera el cariño que su participación dejó en los espectadores, quienes la ven como un símbolo de esfuerzo y valentía que sigue brillando dentro y fuera de las cámaras.

