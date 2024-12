Alexandra Restrepo recordó su relación con Sandra Reyes: "Nunca esperamos algo así"

La televisión colombiana está de luto ante la repentina muerte de la actriz Sandra Reyes , quien enfrentó en sus últimas semanas el cáncer de seno, enfermedad que encaró en silencio y con el conocimiento de su círculo más cercano. Colegas y amigos siguen recordando a la mujer que se robó el corazón de los colombianos con sus personajes, especialmente con el de la doctora Paula Dávila.

En diálogo con Noticias Caracol en vivo , la actriz y humorista Alexandra Restrepo, quien también hizo parte de la primera parte de Pedro, el escamoso, producción de Caracol Televisión, recordó cómo era trabajar con Reyes y ser su amiga.

En primera medida la actriz señaló que "el pésame es para la televisión, para todos los que logramos compartir en algún momento de nuestras vidas con Sandra" y recordó que su colega "era una mujer fantástica, no porque todos los muertos sean buenos, es que tenía un humor negro buenísimo, era super generosa, tenía una risa contagiosa, era muy inteligente, Sandra era una mujer brillante, siempre tenía un apunte a la hora exacta, es de esas personas que aunque pasen los años y tú no las veas, el cariño sigue intacto. Cuando uno se la encontraba era como si uno la hubiera visto ayer".

La relación entre Sandra Reyes y Alexandra Restrepo

Recordó que se conocieron a inicios de los 2000, grabando la primera parte de Pedro, el escamoso , y luego la vida se encargó de juntarlas varias veces. "Cuando hicimos Pedro, el escamoso, la conocí en estudio pero no tuve la oportunidad de trabajar con ella, porque mi personaje era la novia de Pedro en el pueblo. Luego tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en el teatro y estuvimos compartiendo mucho tiempo en El amor de la coronela, en el teatro la baranda. Era una buena amiga también".

Alexandra Restrepo señaló que, al igual que muchos otros colegas, la última vez que tuvo contacto con Sandra Reyes fue con su espectacular regreso con el personaje de Paula Dávila en la segunda parte de Pedro, el escamoso. "Yo hace muchos años que no tenía contacto con ella, la volví a ver con Pedro, el escamoso, que mi esposo estuvo trabajando ahí, entonces tuve un reencuentro con ella muy bonito", contó.

Efectivamente, el actor español Antonio Gil, esposo de Alexandra Restrepo, hizo parte de la segunda parte de la famosa telenovela de Caracol Televisión, interpretando a Julio Martín, el ex de la doctora Fernanda y papá de su hija. El trabajo de su esposo le permitió a Restrepo conectar nuevamente con Sandra Reyes.

¿De qué murió Sandra Reyes?

Tras la muerte de Sandra Reyes, se conoció que la actriz llevaba un tiempo enfrentando un cáncer de seno, por lo que se cree que perdió la vida por esa enfermedad. Por su parte, Alexandra Restrepo aseguró que ella no tenía conocimiento del diagnóstico de su colega. "No, no tenía de idea, yo creo que la mayoría no sabíamos nada y fue una muerte que no puedes creer, que te quedas sin palabras, nunca esperamos algo así, creo que nadie sabía".

La actriz y humorista recalcó que "todos estamos un poco impactados todavía con la noticia, uno no cree que una mujer tan joven se haya ido así de repente" y recordó a otros actores de Pedro, el escamoso, que también fallecieron en los últimos años como Héctor Rivas y Herbert King, quienes interpretaron a sus familiares en la serie. "Qué fuerte, [eran] mi papá y mi hermano", agregó.

Finalmente, Restrepo resaltó que "la doctora Paula, yo creo que va a ser un personaje que va a ser recordado, sobre todo por nuestras generaciones o los que vimos Pedro en la primera etapa, para siempre. Es que yo creo que ella llegó al corazón de muchas mujeres colombianas que tenían ese sueño del amor".

