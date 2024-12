Sandra Reyes supo que tenía cáncer después de grabar 'Pedro, el escamoso 2': Miguel Varoni

Como una mujer fabulosa, especial y con un buen sentido del humor. Así recuerda Miguel Varoni a Sandra Reyes, su coprotagonista en 'Pedro, el escamoso', quien falleció este domingo a los 49 años, dejando un vacío en cientos de colombianos fanáticos de esta icónica producción.

"Ella vivió siempre a su manera (...) Nada más lejano a la doctora Paula que Sandra Reyes, y nunca, en tres años, me dijo: 'Es que no estoy de acuerdo con la doctora Paula (...) Nunca juzgo'", dijo el actor para Noticias Caracol en vivo.

Rememoró muchos momentos que vivió junto a la actriz en la novela, que fue grabada entre el 2000 y el 2003. Veinte años después, tras todo el éxito que acarreó la primera parte de esta historia de amor, se realizó una secuela llamada 'Pedro el escamoso: más escamoso que nunca'.

"Fue muy especial volverla a ver, volver a trabajar con ella", dijo Varoni con nostalgia.

Miguel Varoni despide con emotivo mensaje a Sandra Reyes, su inolvidable Doctora Paula en Pedro el Escamoso Foto: Instagram @soyvaroni

"No sabía lo que estaba pasando": Miguel Varoni sobre Sandra Reyes

Sandra, durante los últimos meses, sufrió de cáncer de mama y no quiso someterse a un tratamiento de quimioterapia, al parecer, debido a su filosofía de vida, conectada a la naturaleza y ligada a la cultura hippie.

Al respecto, su compañero de set indicó para este medio que, cuando terminaron de grabar la segunda parte de 'Pedro, El Escamoso', en octubre de 2023, ella "no sabía lo que estaba pasando", y que se enteró "un mes más adelante".

"Nos vimos hace dos semanas, seguía siendo lo que era, muy especial", añadió Varoni.

Una de las escenas de 'Pedro el escamoso: más escamoso que nunca' que más llamó la atención fue cuando la doctora Paula se despide de su ser amado, pues, curiosamente, en la producción su personaje también sufre de cáncer y muere tras luchar varios meses contra la enfermedad.

"Yo ya estuve en este planeta, Pedro, y voy a volver, no pierdo nada en creer eso, y si llega a ser cierto, yo voy a volver y lo voy a buscar", dice la doctora Paula en la novela.

Al respecto, Varoni confirmó que se trata de una casualidad, pues estas escenas se grabaron en julio del año pasado, antes de que Sandra conociera su diagnóstico.

QEPD Sandra Reyes. Mi doctora Paula y este mensaje premonitorio que nos dejó pic.twitter.com/0RcBQ5Dbuo — Cedro 🎄 (@___DonCedro) December 1, 2024

Elenco de 'Pedro, el escamoso' se despide

Varoni, a través de sus redes sociales, también se despidió de su compañera y amiga: "Hasta siempre mi Doctora Paula … sumerce no sabe la falta que me va a hacer !!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estará en mi corazón… ", expresó. El actor también publicó un video con escenas memorables de la telenovela, generando una avalancha de comentarios nostálgicos de los seguidores.

Otros colegas de Sandra Reyes también compartieron sus condolencias. Alina Lozano, quien trabajó junto a ella en la misma producción, expresó a través de los stories de su cuenta de Instagram lo siguiente: " Se nos fue una de las grandes, amigos (…) hace siete meses nos vimos sin pensar que sería tu despedida. Fue algo casual y terminamos disfrutando mucho (…) te quiero Sandrita ".

Andrea Guzmán, otra de sus compañeras de set, también expresó su pesar al compartir una fotografía del detrás de cámaras de la producción, acompañada del mensaje: "Amiga mía. Descansa. Siempre te recordaré".

El actor argentino Javier Gómez, quien fue el antagonista de Pedro El Escamoso, también se refirió al fallecimiento: "Recuerdos inborrables...Que pérdida tan lamentable, te fuiste demasiado pronto mi querida Sandra. "Siempre estarás en mi memoria Dra. Paula Dávila".