Alzate muestra la espectacular mansión que tiene en Medellín: “Llevo más de 4 años construyéndola”

El reconocido cantante Alzate además de tener un talento innegable en el mundo de la música, cuenta con una gran pasión por el diseño y la arquitectura, lo que lo ha motivado a trabajar durante seis años en la casa de sus sueños, una mansión minimalista ubicada en Medellín, rodeada de naturaleza y diseñada para reflejar su estilo personal, funcionalidad y el amor por su familia.

Durante la entrevista con Carlos Vargas, Alzate confesó que la construcción de su casa ha sido un proceso largo, lleno de esfuerzo y paciencia. "Hace seis años compré el lote, me endeudé y hasta que no terminé de pagarlo, no empecé la construcción. Me volví a endeudar para la construcción, y ya llevamos más de cuatro años construyendo. No la hemos terminado pero estoy al 90, ya estoy que la termino", explicó con orgullo el cantante.

Un espacio de lujo, paz y diseño personal

La mansión, ubicada cerca de Medellín y rodeada por un hermoso bosque, fue diseñada para ser un refugio funcional, minimalista y acogedor. El lugar se construyó "de arriba hacia abajo" y consta de cuatro pisos, aunque el cuarto aún está en construcción.

La propiedad ofrece una variedad de áreas de esparcimiento y trabajo, que incluyen una impresionante piscina, un turco y un jacuzzi para momentos de relajación. Además, el cantante tiene pensadas incluir zonas como oficinas y un estudio musical totalmente equipado, que le ayudará en sus proyectos.

En el primer piso, la sala destaca por su diseño discreto, con un muro de concreto, otro de ladrillo y una estatua de Buda que llama la atención de inmediato al estar en el centro. La intención del cantante es que la arquitectura sea la verdadera protagonista del espacio, dicho por él ya los muros son "la obra maestra" por lo que el lugar no tiene cuadros y los muebles son de colores sencillos y sofisticados.

Siguiendo con el recorrido, La habitación principal, rodeada de ventanales, ofrece vistas panorámicas de los árboles del bosque y tiene acceso a un balcón privado con vista a la piscina, siendo la chimenea y el jacuzzi dos características que resaltan en la habitación, finalmente el turco y la ducha están en una zona aislada, también rodeada de ventanales para disfrutar de la vista exterior.

Además de las impresionantes características de la mansión, dentro del terreno Alzate ha incluido dos casas adicionales, cada una diseñada con gran detalle y equipada con todas las comodidades. Estas viviendas están pensadas para el bienestar de su familia y amigos, pues una está destinada para su hija Sofía, mientras que la otra se ha creado como un acogedor alojamiento para recibir a los visitantes que lleguen al lugar.

Para finalizar el recorrido, Alzate mostró que la propiedad tiene un espacio para compartir al aire libre, donde disfruta en familia y hace asados cerca al agua del río.

