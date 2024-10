Amiga de Liam Payne reveló chat que tuvo con él horas antes de su muerte: "Parecía feliz"

El trágico desenlace de la vida del cantante británico Liam Payne sigue generando preguntas y acaparando la atención de la prensa internacional. En las últimas horas, una de las mejores amigas del famoso exintegrante de One Direction decidió contar detalles de la última conversación que tuvo con él.

Se trata de Jodie Richards, una mujer de 41 años que habló con el medio Sky News y reveló que habló con Liam Payne horas antes de su muerte. Indicó que en esa última conversación no identificó señales que la hicieran preocuparse por el estado emocional del cantante.

La última conversación de Liam Payne con su mejor amiga

La amiga de Liam Payne recibió la noticia de la muerte del famosos en Inglaterra, su país natal. Cuando le contaron, lo primero que pensó fue que era una noticia falsa, pues horas antes había hablado con él por WhatsApp.

"Hablamos bastante todos los días y lo hemos hecho durante años. Obviamente, él siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado, aunque no esté aquí", dijo Richards en la entrevista y señaló que el miércoles en la mañana, como acostumbraban, se saludaron y hablaron de su día.

Publicidad

Richards sabía que Liam estaba en Argentina, pero ni la diferencia horaria impidió que siguieran en contacto por WhatsApp, teniendo en cuenta que el cantante se había radicado hace tiempo en los Estado Unidos.

Sobre ese último intercambio de mensajes, Jodie aseguró que no notó nada extraño en su amigo. "Parecía estar bien, parecía feliz, parecía saludable, no había motivo para ningún tipo de preocupación".

Publicidad

El día transcurrió con normalidad y, siendo cerca de las 10 de noche en Reino Unido, llegó la noticia de que Liam murió tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina. "Pensé que era una fake news", subrayó Jodie Richard.

"Intenté llamarlo por teléfono, obviamente no me respondía. Intenté enviarle mensaje de texto", recordó bastante conmovida la amiga de Liam Payne. No tuvo respuesta y, en cuestión de minutos, esa noticia se convirtió en una trágica realidad para ella.

Jodie Richards reveló que se hizo amiga de Liam Payne por su amor por la música. De hecho, ella fue profesora de Payne en la escuela de artes escénicas en Wolverhampton, la ciudad natal del cantante.

"Es un desperdicio de vida terrible, tenía un futuro por delante. Es una verdadera tragedia, no solo para nosotros como amigos y familiares, sino para todo el mundo que lo conoce como cantante", culminó la británica en la declaración al medio internacional.