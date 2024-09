Ana Brenda Contreras, actriz mexicana, perdió a su bebé: "Un angelito más en el cielo"

A través de sus redes sociales, la actriz mexicana Ana Brenda Contreras expuso una difícil situación que vivió en los últimos meses y de la que sus seguidores no sabían. La artista estuvo embarazada, pero perdió al hijo que estaba esperando.

"Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega", empezó diciendo la famosa en la publicación.

¿Qué le pasó a Ana Brenda Contreras?

La actriz, que contrajo nupcias en enero de 2024 con su pareja Zacarías Melhem, siempre señaló que uno de sus grandes deseos es convertirse en madre. Aunque no lo compartió con sus seguidores, hace algunos meses conoció la feliz noticia de que estaba embarazada.

En su publicación se ve que cuando se hizo la prueba de embarazo tenía más de dos semanas de embarazo. Se desconoce cuánto duró la gestación, pero Contreras resaltó que "no importan las semanas, no importa que nunca lo hayas abrazado; tu experiencia y dolor son válidos".

Ana Brenda Contreras lamentó que su historia sea una experiencia que han vivido muchas mujeres. "Lo quiero contar porque sucedió, fue real y porque me sentí sola, aunque sé que no lo estoy", y agregó que "las mujeres somos unas guerreras y nuestro cuerpo es mágico".

En medio de su desahogo público, la actriz también hizo un llamado a respetar el camino personal de cada mujer que desea o no ser madre. Contreras insistió en que "NO se pregunta '¿para cuando el bebé?', 'ya embarázate', '¿quieren tener hijos?', no se supone que uno está embarazada en fotos y se comenta".

Contreras señaló que lo que hizo más difícil este duelo que vivió en la intimidad de su hogar fue que "al día siguiente de vivir esto me encontré con un grupo de reporteros con todas estas preguntas, como a muchas mujeres les pasa con la familia y amigos, muchas parejas, como señal clara de que es algo que hay que visibilizar, nunca sabes la batalla que cada quien esté librando".