Selena Gomez revela motivo por el que no puede tener hijos: "He tenido mi propio duelo"

Selena Gomez es una de las celebridades más conocidas a nivel internacional, especialmente por su rol protagónico en la serie juvenil de Disney, Los hechiceros de Waverly Place. En una reciente entrevista, la actriz y cantante reveló nuevos detalles de su salud y su posibilidad de ser madre en el futuro.

Además de su paso por Disney, Gomez es una de las celebridades reconocidas por enfrentar la enfermedad autoinmune de lupus y la depresión. En diálogo con Vanity Fair, la famosa de 32 años contó cómo su enfermedad ha afectado su deseo de ser mamá.

¿Por qué Selena Gomez no puede tener hijos?

Selena Gomez estaba hablando en la entrevista sobre sus ahijados, los hijos de su prima Priscilla. En ese momento, la actriz confesó que uno de sus grandes deseos es formar una familia, pero no puede quedar embarazada.

"Nunca antes he contado esto, pero desafortunadamente no puedo tener hijos propios. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en riesgo mi vida y la del bebé", reveló la actriz.

En la revista señalaron que, al hablar del tema, a Selena Gomez se le ve tranquila, algo que ha logrado, según ella misma, con su propia reflexión. "Es algo por lo que durante un tiempo he tenido que pasar mi propio duelo", agregó.

Sin embargo, la también empresaria que actualmente sostiene una relación amorosa con el productor musical Benny Blanco no descarta cumplir su sueño de ser madre. "No es necesariamente del modo en el que me lo había imaginado".

Gomez señaló que, aunque esperaba poder ser madre del modo natural, "veo como una bendición que haya gente maravillosa que se preste a hacer surrogación o adopción, y ambas son enormes posibilidades para mí".

Es decir, Selena Gomez estaría pensando a futuro recurrir al alquiler de vientre o a la adopción, esto último teniendo en cuenta que su mamá fue adoptada. "Me hace estar realmente agradecida por las salidas que hay para la gente que se muere por ser madre. Soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese camino, porque será un poco distinto. Pero al fin y al cabo, no me importa. Será mío, será mi hijo".