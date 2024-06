Ana Gabriel confirma que está casada: dicen que su esposa es una mujer 30 años menor

Fanáticos de Ana Gabriel, también conocida como 'La luna de América', quedaron sorprendidos cuando la artista mexicana les confirmó en una transmisión en vivo que encontró el amor y está casada. Aunque no dio detalles de la persona con la que contrajo nupcias, aseguró que pronto se irá de luna de miel.

Ana Gabriel confiesa que se casó recientemente

Durante los últimos meses, la intérprete de Simplemente amigos ha sido noticia por su gira de conciertos internacionales por sus 50 años de trayectoria. Además, por tener que pasar por urgencias en Chile debido a una fuerte neumonía.

Ahora la vida amorosa de la mexicana también se vuelve noticia. Ana Gabriel realizó un en vivo en sus redes sociales para responder preguntas de sus seguidores, en medio de la dinámica mostró su anillo de compromiso y aseguró que está casada.

La cantante señaló que está ansiosa por terminar sus conciertos, pues luego de eso "me iré de luna de miel, bueno, de vacaciones". Además, en la transmisión también presumió su anillo de compromiso, algo que emocionó a muchos de sus seguidores.

Ana Gabriel señaló que "antes de la luna de miel voy a estar con mi marido, mi marida, sí creo que es República Dominicana". Además, cuando un seguidor le cuestionó si era posible ir con ella a su luna de miel, ella contestó: "Ya tengo quien me acompañe a mi luna de miel. A mi luna de miel no va a ir más que dos personas, somos dos nada más, por eso es luna de miel, porque somos dos personas", recalcó entre risas la mexicana, pero resaltó que si la persona pagaba sus vuelos y hoteles, no podía evitarlo.

¿Quién es la esposa de Ana Gabriel?

Aunque Ana Gabriel no dio detalles sobre quién es su pareja, en redes sociales hay rumores sobre una fanática peruana, 30 años menor que ella, con quien se habría casado en secreto recientemente.

El periodista Jorge Carbajal fue el que dio a conocer la noticia internacionalmente. Detalló que la afortunada pareja de Ana Gabriel se llama Silvana y que es psicóloga de profesión. Aparentemente, conoció a la mexicana a través de redes sociales y la cantante la invitó a uno de sus conciertos en París en 2023, desde entonces iniciaron su relación.

