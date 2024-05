Ana Gabriel cancela conciertos en Chile, Paraguay y Brasil por delicado estado de salud

La cantante mexicana Ana Gabriel ha estado en las oraciones de sus fanáticos, pues la latinoamericana fue hospitalizada tras una presentación en Santiago de Chile debido a que dio positivo para una influenza que se ha transformado en neumonía.

>>> Lea, además: El tremendo regaño de Ana Gabriel a una mujer que la interrumpió en un vivo

En aquella ocasión, la artista manifestó: "Como pueden darse cuenta, amigos, tuve que venir después del concierto, por eso es que me ven maquillada, a urgencias. Di positivo a influenza", y pidió perdón a sus fanáticos. "Siento mucha pena decirles que fue un gran esfuerzo para mí esta noche, pero ustedes me llenaron de amor que logré salir, no como hubiera querido, no como se lo merecen".

En una reciente actualización sobre su estado de salud, la intérprete de ‘Simplemente amigos’ contó que “viendo en las condiciones en las que me encuentro, pues ya saben, pospuse mi concierto en Santiago de Chile (para el 7 de junio), Paraguay para el 11 de junio, pero más allá de todo he pospuesto Brasil para el 26 de julio”.

Publicidad

Con un tono cansado y algo agitada, Ana Gabriel subrayó que “dadas las condiciones médicas, regreso a Miami (Estados Unidos) para poderme reponer de esta neumonía porque no vemos un cambio favorable. Sigo estando con mucho medicamento y es mi vida, es mi salud, es mi música, son ustedes. Gracias por el entendimiento y yo les mantendré al tanto. Gracias por todo, Dios los bendiga, cuídense y yo les voy a cumplir”.

Ana Gabriel regresa a Bogotá

En medio de su gira, para celebrar sus 50 años de carrera artística, la cantante mexicana anunció que su cita con los fanáticos colombianos se dará el próximo viernes 2 de agosto en el Coliseo MedPlus.

Publicidad

>>> Le puede interesar: Ana Gabriel anuncia su regreso a Bogotá: fecha, lugar y precio de las entradas