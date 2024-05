Murió Verónica Toussaint, actriz mexicana que luchaba contra el cáncer de mama

Hay luto en la televisión mexicana porque en las últimas horas se confirmó que la actriz y presentadora Verónica Toussaint perdió la batalla contra el cáncer de mama y murió a los 48 años. Diferentes programas y espacios televisivos detuvieron su programación habitual para despedirla.

La noticia la dio a conocer, en horas de la noche del 16 de mayo, el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva. "Nos estamos enterando de una noticia que nos duele mucho, me duele mucho, y creo que a todos los que trabajamos en Imagen Televisión, nos informan que hace unos momentos o en el día de hoy, muy joven, 48 años de edad, murió Veronica Toussaint, después de una larga y dura batalla de tres años, tres años y medio".

De la misma forma, desde la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas se lamentó el fallecimiento de la actriz recordada por ganar el premio Ariel por mejor coactuación femenina por la película 'Oso polar'. Además participó en 'Cosas imposibles', 'Cuernavaca', 'Conejo en la Luna' y 'Papá o mamá'. Actualmente se desempeñaba como presentadora de 'Qué chulada' en Imagen Televisión.

Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Verónica Toussaint, actriz y conductora, quien ganó en 2018 el Ariel por Mejor Coactuación Femenina por la película "Oso polar". pic.twitter.com/IJzLJmyRqZ — AMACC (@AcademiaCineMx) May 17, 2024

¿Cómo fue la lucha de Verónica Toussaint contra el cáncer?

Verónica Toussaint anunció a mediados del año 2021 que había sido diagnosticada con cáncer de mama, luego de que le descubrieran un tumor en el seno izquierdo. Desde ese momento, la actriz mexicana se sometió a un proceso de quimioterapias y cambió su estilo de vida para iniciar su batalla.

En una entrevista en YouTube en 2022 reveló que "sin duda es la cosa más fuerte que he vivido porque es esta cuestión de ‘sí, sí te puedes morir’ sin lugar a duda", y agregó que "yo no quería que las personas, o en la tele, o en los medios me voltearan a ver y dijeran ‘ay, tiene cáncer'".

La mexicana Verónica Toussaint se sometió a un total de 16 quimioterapias, algunas muy agresivas, he hizo un cambio en su alimentación y actividad física para que el tratamiento no afectara su apariencia física. A pesar de que el proceso de quimio terminó en enero de 2023, falleció el 16 de mayo de 2024.

Según se informó en la cadena en la que estaba trabajando actualmente, los restos de la actriz serán velados este viernes 17 de mayo en el Panteón Francés de la Ciudad de México.

