Andrea Serna contó por qué el Desafío XX tiene como escenario a Colombia y no otro país

Los colombianos están a la expectativa por la nueva temporada del Desafío, con la cual este año se celebran 20 años de historia de este programa de Caracol Televisión. Nuevamente, Andrea Serna será la anfitriona de la Ciudad de las cajas, en Tobia, Cundinamarca, y esta vez estará acompañada de María Fernanda Aristizábal.



Aunque se había previsto que el reality de este año se realizara fuera de Colombia, Andrea Serna se arriesgó a proponer que los 20 años del Desafío deberían celebrarse en el país y, por eso, de nuevo el formato se quedó en su casa.

"Participé de una conversación en la que habían varias opciones, con océano, al otro lado del mundo, para esta celebración inmensa. Yo les decía: 'No sé si tiene coherencia, a raíz de la pandemia nos quedamos en Colombia y, justo cuando coincide esta época de los 20 años, ¿vamos a empacar maletas e irnos del país que vio nacer el Desafío? Me parece que no cuadra'", comentó Andrea Serna a Noticias Caracol.

Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión, le reveló a Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, que dentro de las ideas que se tenían pensadas para este año tenían "adelantadas propuestas en Malta, un Desafío medieval", pero el planteamiento de la presentadora llamó la atención y convenció.

Serna señaló que la producción consideró su idea, "pero igual viajaron, vinieron, estudiaron el tema y finalmente dijeron: 'Sí, podemos irnos en otro momento, pero no para los 20 años del Desafío'. Queremos que se sienta el amarrillo, azul y rojo en cada día al aire de estos 20 años".



Para la presentadora, asumir este reto por quinto año consecutivo significa "tener la oportunidad desde lo profesional de formar parte de un formato de esta magnitud, siempre va a ser un privilegio y un reto que no es un reto chuleado en un año, no, cada año es diferente, cada año se propone algo nuevo, cada año lo quieres hacer mejor".

Publicidad

Por su parte, María Fernanda Aristizábal señaló que asumir el reto de presentar junto a Andrea Serna es una tarea totalmente diferente a lo que ha hecho anteriormente, considerando su representación de Colombia en Miss Universo 2022.

"En cuanto a las entrevistas y estar frente a las cámaras siempre me ha gustado, además yo soy comunicadora social, entonces siempre he estado dentro del mood, pero presentando en televisión colombiana por primera vez es un rol de mucha responsabilidad", señaló la ex Señorita Colombia.

Publicidad

Además, María Fernanda Aristizábal resaltó que "hay mucho equipo de trabajo detrás, tratando que esto salga de la mejor manera y poniéndole mucho amor. Así que estoy tratando también que mi rol sea representativo y muy bonito, disfrutándomelo, con retos, pero ya le estoy cogiendo el tiro".