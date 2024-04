Sebastián Martino recordó con nostalgia los 20 años del Desafío: “Nosotros somos una familia”

Desde 2004, Sebastián Martino ha hecho parte del Desafío. Inicialmente era productor de formato, diseñaba las pruebas y era quien experimentaba la exigencia y la dificultad de cada una de ellas.



Un año después se convirtió en el productor general.

“Realmente es algo muy emocional, uno recuerda cómo nace con la premura, con el afán que tuvimos en el 2004 de hacer un formato nuevo, de aventura con famosos, pero con gente normal, con exparticipantes de otros formatos de aventura. O sea, la mezcla de todo lo que generamos en ese momento y ver el programa que estamos haciendo hoy, con las pruebas que estamos haciendo hoy, con las dinámicas que estamos haciendo hoy, pues obviamente a uno se le revuelven las tripas, el corazón. Uno reconoce y siente que evolucionó junto al programa”, señaló emocionado Sebastián Martino.

En 2016 dejó de estar tras bambalinas y pasó a convertirse en una cara conocida por los colombianos como el juez del Desafío y en la actualidad es el gerente de grandes formatos de Caracol Televisión. Eso sí, sigue siendo quien crea, diseña y prueba los juegos.

“A mí me gusta experimentar las pruebas para entender eso. O sea, yo hago el doble ejercicio. Yo las veo como televidente, le digo a ver pásenla, y también las hago, porque uno tiene que entender las dos visiones: la visión del participante cuando la hace y la visión de cómo se ve desde el lado del televidente”, dijo.

Su frase célebre

A Sebastián se le ve como un hombre rudo, fuerte, exigente, de carácter y se ha hecho famoso entre los colombianos por frases como esta: "Preparados, listos, ya".

“El juez es un personaje que está ahí, que siento que bueno, ya se metió ahí y ahí se quedó, no sé hasta cuándo, hasta que me digan que ya estoy demasiado viejo para esto”, subrayó.

Ya son 20 años en esta casa, tiempo en el que algunas cosas cambiaron y otras se conservan.

"Conservamos creo que la mística. Hemos ido evolucionando en muchos sentidos, pero la esencia del programa, lo que nosotros buscamos, el respeto hacia los participantes, la competencia aguerrida. Cuando en Colombia uno habla del Desafío habla de que se va a medir a todos sus miedos, va a conocer sus límites. Va a pasar hambre, que va a ser una experiencia muy fuerte, pero también muy enriquecedora”, complementó.

Lo que muchos no sabían es que Sebastián Martino dejó la corbata a un lado y se puso los tenis para asumir este reto. Es abogado de profesión, se convirtió en ganador de la primera temporada de Expedición Robinson en su natal Argentina en el 2000 y es un enamorado de Colombia.

“Yo me siento colombiano, mi crecimiento trabajando en televisión está amarrado al Desafío y a Caracol. Pienso como colombiano, gracias a Dios y gracias a los trabajos que he hecho, he recorrido todo el país y obviamente este es un producto 100% colombiano”, afirmó el también abogado.

Sebastián Martino lleva al Desafío tatuado en la piel: “Al final, nosotros somos una familia que a veces estamos todos juntos, a veces estamos dispersos, pero estamos y es mucho agradecimiento por muchos años compartidos”.