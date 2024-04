Desafío XX: estas son las sorpresas del reality en su versión 2024

Se cumplen 20 años desde la primera vez que los colombianos vieron en las pantallas de sus televisores la primera edición del Desafío, un programa de Caracol Televisión que ha puesto a prueba las capacidades físicas y mentales de ciudadanos del común, famosos y superhumanos en todas sus versiones.

Este primero de abril se estrena una nueva temporada del programa y desde Tobia, Cundinamarca, donde se creó la famosa 'Ciudad de las cajas' para las últimas versiones del programa, Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión, le reveló a Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, la manera en la que el programa se ha transformado en dos décadas.

"Corría el año 2004 y el canal pasaba por un momento coyuntural complicado y nace la necesidad de crear un formato de aventura que fuera creado en Colombia", reveló Sampedro sobre la manera en la que nació la idea de este programa que ya tenía algunas versiones en Estados Unidos y Australia.

El reality cumplió con grandes expectativas, sorprendiendo a los colombianos con un formato que enfrentaba a personas del común con celebridades, a las regiones y deportistas de alto rendimiento. Sus primeras ganadoras fueron mujeres y famosas, Paula Andrea Betancourt en 2004 y Tatiana De los Ríos en 2005.

El Desafío empezó un recorrido por diferentes lugares del mundo pasando por Panamá, República Dominicana, El Salvador, Trinidad y Tobago, entre otros. "Decidimos que había que recorrer el mundo. En 2012 supuestamente se acababa el mundo y por eso nos fuimos a África, donde muchas teorías dicen que inició todo, llegamos a Senegal. Ahí decidimos que el Desafío siempre había estado en playas, alejados, y decidimos implementar la tribu para que la gente hiciera parte del Desafío".

El reto de la pandemia del covid-19

De esta manera el reality llegó a ocho países, incluidos Marruecos y la India. Cuando la producción se preparaba para una nueva versión en Cap Cana, una situación mundial cambió los planes.

"Llega la pandemia. Un día antes de que un grupo de personas se montaran en el avión rumbo a Cap Cana, me llaman y me dicen: 'aborten la misión, no es prudente, bájense del avión'. No hubo Desafío en 2020 y en octubre pensamos: '¿Y si nos inventamos algo que esté blindado, que el Desafío esté aislado, los participantes y la producción estén protegidos?'. Así llegamos a este maravilloso lugar con los 'boxes' creados exclusivamente para el formato".

Juan Esteban Sampedro señaló que la llegada de la producción a Tobia, Cundinamarca, fue "milagrosa" porque el espacio contaba con todas las condiciones para la creación de las casas de los equipos y la construcción de los espacios para las pruebas. "Esto se ha convertido en un segundo Canal Caracol, donde tenemos todas las condiciones técnicas y, además, estamos a hora y media de Bogotá, un gran beneficio".

Incluso reconoció especialmente el trabajo de los 'desafiantes' que están detrás de cámaras. "Este es un terreno difícil, es una pendiente y cargando cámaras, equipos técnicos, luces por esa montaña para las diferentes pruebas. La gente que hace parte de este equipo también se mete en la película del Desafío, con mente y corazón".

Novedades para el Desafío XX

Sampedro reveló que para celebrar los 20 años del Desafío la producción había pensado salir nuevamente del país: "teníamos adelantadas propuestas en Malta, un Desafío medieval"; sin embargo, todo cambió por una propuesta de Andrea Serna. "Ella nos dice: 'me parece que si celebramos 20 años, debe ser en Colombia, con los colombianos; va a haber una participación muy grande de colombianos".

Aseguró que se realizaron dos convocatorias, la primera para esas personas con condiciones físicas, los famosos superhumanos, que son los 32 participantes que conoceremos esta noche. "Luego hubo otra convocatoria, también de superhumanos, pero gente normal, con profesiones comunes, que trabajan en plazas de mercado, médicos, esteticistas. Cuatro de ellos van a venir a vivir la experiencia del Desafío, a hacer las pruebas y su victoria o derrota impacta a los equipos".