Andrea Valdiri anuncia que regalará los anillos que le han dado sus ex: "Son bellos"

Andrea Valdiri vuelve a ser tendencia en redes sociales por su más reciente publicación, en la que anunció un nuevo e interesante concurso para sus seguidores. La influenciadora regalará anillos de compromiso a cinco parejas que estén próximas a llegar al altar.

"Dicen que he tenido siete matrimonios", empieza diciendo la barranquillera en el video, recordando que su vida amorosa ha sido tema de conversación y polémica en las redes durante los últimos años. Sin embargo, Valdiri aclaró que, en realidad, han sido "cuatro noviazgos y un matrimonio"; siendo su romance con Lowe León y su matrimonio con Felipe Saruma los más conocidos.

(Lea también: Sebastián Caicedo, conmovido por video de Felipe Saruma sobre la depresión: "Sí se puede" )

La bailarina profesional destacó que decidió abrir "el baúl de los recuerdos", donde tiene guardados los anillos que le han dado sus exparejas, incluyendo el de su matrimonio. "Todos me han regalado anillo", recalcó Andrea Valdiri y agregó que entre ellos tiene "oro blanco, oro amarillo, diamantes, es que son bellos".

Publicidad

¿Qué anillos regalará Andrea Valdiri?

En su publicación, la famosa influenciadora detalló que espera darle a una pareja que esté próxima a dar el 'sí, acepto', la posibilidad de tener unos exclusivos anillos. "Si te vas a casar y todavía no tienes tu anillo de boda, hoy me voy a convertir en tu hada madrina", aseguró la barranquillera.

A lo largo de su vida amorosa, con sus cuatro noviazgos y un matrimonio, Andrea Valdiri mostró que tiene una colección de cinco anillos que ahora planea regalar a cinco parejas diferentes para que disfruten en su día especial.

Publicidad

Sobre el concurso, Valdiri explicó que "tienes 24 horas para contarme tu historia". Según los parámetros del concurso, en los comentarios de las publicaciones los interesados deben dejar sus historias de amor y el motivo por el que quieren quedarse con uno de los anillos, finalmente se seleccionará a los cinco afortunados.

En los comentarios, además de las historias de amor de varios internautas que quieren llevar al altar uno de los exclusivos anillos de la influenciadora, también están las críticas y las burlas de quienes consideran que este concurso no es apropiado. Algunos críticos señalan que, ya que las relaciones y el matrimonio de Valdiri no han funcionado, no sería buena idea tener uno de sus anillos.

"Esos anillos están salados", "Yo no estaría orgullosa de eso", "Usar anillos ajenos es de mala suerte", "Si quieren un matrimonio más largo que el de ella, no lo reciban", "Se le pasa la sal", "Ni regalados, machi", se lee en algunas reacciones en redes sociales.

(Lea también: Felipe Saruma habría lanzado indirecta a Andrea Valdiri: "¿Para qué me estás buscando?" )