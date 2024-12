El video viral de Felipe Saruma y Marko que hizo llorar a más de uno: "Sin palabras"

En los últimos días, un video publicado por los creadores de contenido Felipe Saruma y Marko ha conmovido a los usuarios de las redes sociales. Este material audiovisual, que aborda la temática de la salud mental y la depresión, ha generado una ola de reacciones y reflexiones entre los internautas.

Con más de 38 millones de visualizaciones solo en TikTok y más de 55 millones en Instagram, el video ha logrado captar la atención y el corazón de millones de personas, destacando la importancia de prestar atención a las señales de quienes nos rodean y de buscar ayuda cuando se enfrenta una crisis emocional.

Video viral de Felipe Saruma y Marko sobre la salud mental

El video, protagonizado por Felipe Saruma y Marko, se desarrolla en un solo escenario y muestra una conversación entre dos amigos. Saruma, interpretando a una persona que ha estado lidiando con la depresión, describe su experiencia yéndose de fiesta varios días consecutivos.

A través de su relato, se revela que sus excesos eran una fachada para ocultar su constante malestar emocional. Marko, por su parte, le recrimina no haber pedido ayuda, a lo que Saruma responde que sí lo hizo, pero que nadie parecía darse cuenta de su sufrimiento.

"¿Por qué no me pediste ayuda?", le pregunta Marko a Felipe Saruma, quien le responde con un "te llamé y no contestaste, me imagino que estabas ocupado”. La narrativa del video es muy emotiva, destacando cómo la depresión puede esconderse detrás de una sonrisa y actividades sociales aparentemente normales.

"¿Se siente mal? Yo también me sentía mal, muy mal. Qué lástima que nadie se dio cuenta, ¿no?", expresó Saruma.

La escena culmina con Marko hablando solo, en referencia a que su amigo se había quitado la vida, lo que subraya la gravedad de la situación y la necesidad de estar atentos a las señales de quienes nos rodean.

Video de Felipe Saruma y Marko que hizo llorar a más de uno

"Gracias por hacer visible, estas situaciones, que viven presentes en muchas de nuestras familias. Primero la salud mental. Los queremos mucho ❤️", "estemos atentos y pendientes de nuestros seres queridos, el que menos creemos está pasando por eso! ¡De la mano de Dios podemos salir adelante! Sí se puede 🙏🏻💙", "No puedo parar de llorar con este video. ¿Qué hicieron?", comentaron usuarios en Instagram.



La depresión y sus efectos

La depresión es una enfermedad compleja que puede tener una variedad de causas, incluyendo factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Los síntomas pueden variar de una persona a otra, pero a menudo incluyen sentimientos persistentes de tristeza, pérdida de interés en actividades que antes eran placenteras, cambios en el apetito y el sueño, fatiga, dificultad para concentrarse y pensamientos de muerte o suicidio.

El impacto de la depresión puede ser devastador, no solo para la persona que la padece, sino también para sus amigos y familiares. La falta de comprensión y el estigma asociado con la enfermedad mental pueden hacer que sea aún más difícil para las personas buscar la ayuda que necesitan. Es por eso que videos como el de Saruma y Marko son tan importantes, ya que ayudan a desestigmatizar la depresión y a fomentar una conversación abierta sobre la salud mental.

Uno de los mensajes más importantes del video de Saruma y Marko es la necesidad de buscar ayuda cuando se enfrenta una crisis emocional. La depresión es una enfermedad tratable, y hay muchas formas de apoyo disponibles, incluyendo terapia, medicación y grupos de apoyo. Es crucial que las personas que están luchando con la depresión sepan que no están solas y que hay recursos disponibles para ayudarles a superar sus dificultades.

La salud mental es un aspecto fundamental de nuestro bienestar - Getty Images

Además, es vital que los amigos y familiares de las personas que están luchando con la depresión ofrezcan su apoyo y comprensión. Escuchar sin juzgar, ofrecer ayuda práctica y emocional, y animar a la persona a buscar tratamiento profesional son formas en las que podemos ayudar a nuestros seres queridos a enfrentar esta enfermedad.

Líneas de atención en salud mental en Colombia

