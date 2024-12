Sebastián Caicedo, conmovido por video de Felipe Saruma sobre la depresión: "Sí se puede"

La depresión es tema de conversación en las redes sociales de Colombia, gracias a un impactante video que realizó el creador de contenido Felipe Saruma junto a Marko. El actor Sebastián Caicedo reaccionó a la publicación con un importante mensaje sobre lo que él mismo vivió a causa de la depresión.

¿Por qué el video de Felipe Saruma es viral?

A través de un minuto y 50 segundos, los dos influenciadores retrataron una conversación casual entre dos amigos en la que se refleja que las señales de un problema de salud mental están presentes, pero a veces se pasan por alto.

(Lea también: Felipe Saruma habría lanzado indirecta a Andrea Valdiri: "¿Para qué me estás buscando?" )

Junto a Marko, otro creador de contenido y comediante, Felipe Saruma recrea la conversación entre dos amigos que se encuentran en la calle y deciden ponerse al día con sus vidas, uno de ellos (Saruma) le comparte al otro los días de fiesta que ha vivido, a través de anécdotas graciosas que cuenta con una gran sonrisa.

Publicidad

"Yo era el alma de la fiesta, todos estaban encantados conmigo", empezó diciendo Saruma, aunque resaltó que "al final quedé solo". Marko, entre risas, le pregunta "¿por qué no me pediste ayuda?" y su colega le responde: "Te llamé, pero no me contestaste, me imagino que estabas ocupado". Situación que se repite con la misma pregunta y respuesta.

Publicidad

"Pero ya sabes como soy yo, una sonrisa y pa' la calle", le dice Saruma a su amigo, lo que acaba con la sonrisa de Marko. "¿Te sientes mal verdad? Yo también me sentía mal, muy mal. Lástima que nadie lo notó", expresó el creador de contenido.

Bastante afectado, Marko preguntó una vez más: "¿Por qué no me pediste ayuda?", pero ahora ya no hay nadie al otro lado para responderle. Al final del video se deja un importante mensaje en el que se lee: "La depresión también sonríe. Cuida de los tuyos".

(Lea también: Sebastián Caicedo tuvo depresión tras separarse de Carmen Villalobos: "Se me acabó el mundo" )

La reacción de Sebastián Caicedo al video de Felipe Saruma

En medio de los miles de comentarios que causó el video de Saruma, destacó la reacción del actor Sebastián Caicedo. "Lastimosamente nos escondemos debajo de la risa para esconder la verdadera cara, y la peor soledad es cuando estamos acompañados!", escribió el famoso.

Se Dice De Mí

Publicidad

A través de algunas entrevistas y en sus redes sociales, Sebastián Caicedo ha detallado en varias ocasiones cómo vivió él la depresión luego de su separación de Carmen Villalobos . "Yo estaba muy perdido en ese momento y se me acabó el mundo, se me acabó mi vida. Yo quedé en la nada, no sabía de qué agarrarme, no tenía muchas herramientas, tenía muchos vacíos", contó en una entrevista con Se Dice De Mí .

El actor reveló que tras 11 años de una relación con Carmen Villalobos se vio sin muchas opciones al quedarse sin ella. "La depresión llegó a mi vida porque tenía mucho miedo de cómo iba a reaccionar el mundo. Esa oscuridad me llevó a pensar en el suicidio, fueron momentos muy difíciles".

Publicidad

Al final de su comentario, el actor dejó un importante mensaje para los usuarios de redes sociales. "Estemos atentos y pendientes de nuestros seres queridos, el que menos creemos está pasando por eso! De la mano de Dios podemos salir adelante! Sí se puede".

Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si conoce a una persona o usted está atravesando algún problema de salud mental y necesita ayuda, estas son algunas líneas nacionales a las que se puede comunicar:



Bogotá: Línea 601 - WhatsApp 3007548933

Antioquia: Línea Amiga 604 4444448 - Salud para el alma 604 5407180

Barranquilla: Línea de la Vida 605 3399999

Cartagena: CRUE 125

Cali: Línea 106 Ayuda en salud mental de Cali - WhatsApp 3162458423

Para consultar todas las líneas de atención mental en el país, puede revisar el directorio del Ministerio de Salud: en este enlace .