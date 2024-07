Andrés Cepeda y la historia detrás de su nueva canción: "Un primer amor que no floreció"

El café es el nombre del más reciente lanzamiento del cantante Andrés Cepeda, una de las canciones que le dan forma a su próximo álbum llamado Bogotá y dedicado a la ciudad que lo ha visto crecer como artista y como persona.

>>> Lea también: Andrés Cepeda concluyó exitosa gira en Estados Unidos junto a Alejandro Santamaría

¿Andrés Cepeda se inspiró en una historia de amor?

En este nuevo lanzamiento, Andrés Cepeda -quien cumplirá 51 años el próximo 7 de julio- es una fiel dedicatoria de amor, a esos amores que creen en las segundas oportunidades y que, curiosamente, es la continuación de una historia de amor que cantó en el pasado.

En diálogo con Show Caracol el cantante reveló que El café "está inspirada en otra canción que escribí hace 30 años y que es una canción que cuenta la historia de un primer amor que no floreció y, 30 años después, yo regreso a imaginar qué pasaría si me encontrara con esa persona hoy nuevamente".

Publicidad

La canción a la que hace referencia Cepeda es Solo fue amor, un tema que salió en 1994 junto a la banda de la que hacía parte, Poligamia.

Así como retomó la canción 30 años después, para el videoclip de esta nueva canción Andrés Cepeda recurrió a nuevos formatos creativos para darle forma a una historia con mucha fantasía y actualidad: "Es un video en animación, rotoscopia y collage, una técnica muy linda en el que hacemos un recorrido por una Bogotá imaginaria viviendo los momentos que nos plantea esta canción".

Publicidad

¿Qué esperar en el nuevo álbum de Andrés Cepeda?

Con El café, Andrés Cepeda le da a sus fanáticos la entrada a su álbum número 15 llamado Bogotá: "Son 13 canciones, es un álbum bellísimo que grabé en Los Ángeles, todas están cargadas como de ese mismo sabor, esa nostalgia, ese sonido un poco rockero, tropical y a veces un poco más romántico. Es un homenaje a esta que es mi casa, mi ciudad, en la que he vivido la mayoría de mis historias y a la que le he cantado siempre. En este álbum me dediqué especialmente a cantarle a sus lugares y sus momentos".

>>> Le puede interesar: Andrés Cepeda anuncia su primer concierto en El Campín y gira por Colombia