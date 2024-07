Andrés Montoya revela detalles de su vida amorosa: ¿tendría una relación con una colega?

El periodista paisa Andrés Montoya no solo cautiva a los televidentes de Caracol Televisión con su profesionalismo a la hora de dar las noticias de la mañana, sino también con su belleza que lo hace tener varias seguidoras en las redes sociales. Muchas de ellas están interesadas en conocer los detalles de su vida amorosa, los cuales él reveló a la revista Vea.

>> Lea también: Érika Zapata recibió regalo especial de una seguidora mientras grababa el Ojo de la Noche

¿Andrés Montoya tiene novia?

Desde que Andrés Montoya se separó de su esposa y madre de su único hijo, en 2022, al periodista no se le ha conocido ninguna otra pareja amorosa. A la revista mencionada aseguró que está soltero y añadió que "estoy en un momento en donde no me interesa (buscar pareja)".

Según el periodista, debido a su reconocimiento, "no falta la foto social en donde tú apareces con otra persona y ya te montan la historia", pero realmente siente que en este momento de su vida no quiere tener una relación. "Todos mis esfuerzos y toda mi energía están concentrados en mi trabajo y además tengo a mi hijo en Medellín, y viajo cada quince días a verlo. Es una dinámica bastante exigente y una relación necesita tiempo", recalcó.

Publicidad

Sin embargo, Andrés Montoya señaló que no está del todo cerrado a la posibilidad de que una mujer interesante atrape su atención. "No estoy cerrado, obviamente, a que si de pronto más adelante se aparece una mujer que me da tres vueltas, pues bueno (...) Cuando las cosas se van a dar, finalmente se dan y todo se termina ajustando, pero para eso hay que tener disposición y en mi caso no la hay".

¿Andrés Montoya tendría una relación con otra periodista?

Por otro lado, el periodista también explicó que en caso tal de que se diera la oportunidad de tener una relación amorosa, sabe que no sería con alguien de su equipo de trabajo. "Es una decisión muy propia y es que en lo posible no contemplo relaciones con gente que haga parte de mi equipo de trabajo", aseguró.

Publicidad

Andrés Montoya explicó que, a su parecer, "es difícil cuando tú estás en el mismo equipo, ves a las personas todos los días, no solamente por la convivencia, por los espacios, por los encuentros. A mí nunca me ha gustado, jamás lo he hecho, jamás me ha pasado tener una relación con alguien que trabaje en el mismo sitio donde yo estoy. No me gusta".

>> Le puede interesar: Érika Zapata responde cuántas cirugías estéticas tiene: así se veía antes de ser famosa