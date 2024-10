Andrés Ortiz, de Los Patojos, reveló detalles de supuesta brujería que afectó a su mamá

El pasado 26 de agosto las redes sociales de Colombia se estremecieron ante la noticia del fallecimiento de Yenny Ariza, integrante de Los Patojos, creadores de contenido santandereanos. Casi dos meses después, su hijo Andrés Ortiz, habló de la brujería que aparentemente llevó a su mamá a la muerte.

¿Qué dijo Andrés Ortiz sobre la brujería de la que fue víctima su familia?

Andrés Ortiz concedió una entrevista al canal de YouTube La Red Viral, en el que resaltó que la historia de Los Patojos en redes sociales con la intención de cumplir el sueño familiar de tener una casa propia. "Lo primero que hizo Los Patojos por nosotros fue sacar a mis viejos del jornal, a mi papá del campo y a mi mamá de la cocina. Nos dio para comer, no para lujos y extravagancias".

En medio de la conversación, el periodista le recordó al creador de contenido que un detalle que causó confusión y especulaciones en las redes sociales fueron las declaraciones de brujas y astrólogas, quienes señalaron que esta tragedia familiar fue resultado de una brujería. Al respecto, Andrés Ortiz reconoció que la advertencia estaba hecha a la familia.

El hijo mayor de Los Patojos detalló que una amiga cercana a ellos que tiene estos dones, les advirtió de lo que estaba pasando días antes de la muerte de Yenny Ariza. "Ella se llama Diana, ella no me dijo cosas concretas, era una cosa muy rara, me dio malgenio en su momento". Ortiz detalló que él acudió a ella hace algún tiempo, buscando explicaciones de por qué el proyecto no despegaba en redes sociales.

Yenny Ariza, de Los Patojos, fue encontrada sin vida el 26 de agosto - Foto: @los_patojos

"Nosotros hemos pasado por mucha envidia, por brujería, eso pasa mucho acá, nos han hecho cosas para vernos mal. Entonces yo acudí a esta persona", reconoció el joven creador de contenido. En medio de esas sesiones, la mujer le dijo a toda la familia que, efectivamente, les estaban realizando trabajos oscuros. "Ella vino acá a la casa, dijo que a mí me habían dado tierra de cementerio, que a mis papás les dieron excremento de perro y no sé qué cosas más. Nos hicimos baños y todo eso, pero eso no es que funcione".

Según el relato del joven, después de eso dejó de creer en lo que esta mujer le decía. "A inicios de este año mi mamá tenía que hacerse una cirugía, nos dijo que si ella se hacía la cirugía quedaba en el quirófano. Mi mamá se hizo la cirugía y todo salió bien", recordó el hijo de Los Patojos.

La muerte del perro que alertó a Los Patojos

Scott era la mascota de Los Patojos y, según Andrés Ortiz, fue envenenado el año pasado. "Me lo envenenaron,apareció envenenado en la casa, debajo de la mesa de mi mamá y mi papá lo encontraron. Desde ahí a mí me nace la la corazonada de que algo más pasó".

A pesar de sus dudas, el hijo mayor de los campesinos recalcó que "en el informe de Medicina Legal no aparece nada, ni un rastro, ni una pista, nada. De hecho, no he vuelto a pronunciarme sobre el tema porque no puedo, porque el fiscal fue muy directo conmigo y me dijo: 'ya no más'".