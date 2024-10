Papá de Los Patojos tomó dura decisión tras la muerte de Yenny Ariza: "No ha sido fácil"

El pasado 26 de agosto, la extraña muerte de Yenny Ariza , una campesina santandereana, revolucionó las redes sociales en Colombia. La mujer era reconocida por hacer parte de Los Patojos , un grupo de creadores de contenido en el que colaboraba en videos graciosos y educativos con su esposo y sus dos hijos.

Tras más de un mes del episodio que movilizó a todo el pueblo de Jesús María, Santander, en apoyo a la familia, Gildardo Ortiz y sus hijos Andrés y Naren, dieron a conocer una importante noticia.

Don Gildardo, de Los Patojos, se va de las redes sociales

"Mi papá y mi hermano se fueron de la casa", anunció Andrés Ortiz, hijo mayor de Yenny Ariza, en un reciente video publicado en sus redes sociales. En la grabación, el mismo Gildardo Ortiz explica los motivos por los que tomó esta decisión.

Según contó, decidió apartarse de las redes sociales por los malos comentarios que recibe tras la muerte de su esposa. "No ha sido fácil lo que ha pasado, he tomado de la decisión de irme".

Publicidad

Agregó que "me voy a alejar de las críticas de la gente, que todo el mundo lo critique y lo juzgue a uno". Explicó que pasará un tiempo a solas para distraerse y evitar dejarse desmotivar por aquellas personas que los juzgan por seguir grabando videos tras la muerte de su compañera de vida.

Naren Ortiz, su hijo menor, también apareció en el video señalando que acompañará a su papá en este proceso. "No lo voy a dejar solo, estaré acompañándolo. No es fácil tomar esta decisión, pero lo importante es no dejarlo solo".

Publicidad

En la grabación de cerca de cuatro minutos se ve el momento en el que Gildardo y su hijo Naren abordan una flota, de la que se desconoce el destino. Andrés, por su parte, se quedó en la vivienda atendiendo los negocios de la familia y el cuidado de sus animales.

"Los entiendo porque no ha sido fácil lo que estamos viviendo. Me toca entenderlos, apoyarlos también, quedamos todos a la expectativa de qué pasó y qué va a pasar. Mi mamá era la que mantenía unido al equipo, a nosotros", señaló el hijo mayor al final del video.