Los Patojos muestran dictamen de Medicina Legal sobre muerte de su mamá

En medio del duelo por la extraña muerte de la influenciadora Yenny Ariza, Los Patojos también han tenido que enfrentar las diversas críticas en redes sociales. Algunas de ellas son tan fuertes que incluso los señalan de ser responsables de quitarle la vida a la integrante de su familia.

A través de sus redes sociales, los influenciadores santandereanos revelaron el dictamen de Medicina Legal en el que, según ellos, se demuestra que ni su esposo ni sus hijos están relacionados con su muerte. Sin embargo, sí confirmaría que la mujer no se quitó la vida, como se pensó en un principio.

¿Qué dice el dictamen legal sobre la muerte de Yenny Ariza?

Andrés Ortiz, hijo mayor de Yenny Ariza, mostró en un video en redes sociales que ya recibieron el documento que revela la causa de muerte de su mamá. "Dice que ni mi papá ni mi hermano, ni yo, ni nadie de mi familia tiene que ver con lo que le pasó a mi mamá", aseguró.

Aunque el joven no leyó ni reveló lo que dice el documento "por respeto a mi mamá y a mi familia", sí dio a entender que la muerte de su mamá fue causada por un tercero.

En el video, detalló que "aquí dicen las causas y lo que pasó y no está involucrado nadie de la familia. Lo único que yo quiero es que la justicia me ayude a saber qué pasó con mi mamá (...) a la persona que lo hizo, lo voy a encontrar, tarde que temprano y sé que me está mirando".

El joven también se refirió a las críticas. "Si nosotros decidimos mostrar todo en redes sociales no es por fama o plata, es porque queremos saber qué pasó ese día. Si no lloré el día del entierro es porque fui un buen hijo, estoy tranquilo porque hice todo por ella".

El integrante de Los Patojos finalizó su declaración diciendo que "ya todo está en investigación, solo les digo que ningún miembro de mi familia está involucrado, en este dictamen sale lo que pasó".