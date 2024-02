Melody, cantante de El baile del gorila, ya es madre: "Completamente enamorada"

A sus 33 años, Melody, la cantante recordada por el éxito infantil 'El baile del gorila', se convirtió en madre. El pasado 1 de diciembre la artista española sorprendió al mostrarse en un avanzado estado de embarazo y ahora anuncia feliz que su hijo llegó al mundo.

Con algunas semanas de anticipación, lo cual fue una sorpresa para la cantante, su hijo nació al parecer en España. "Llegó el gran día!!!! Me declaro completamente enamorada. Te amamos con todo el corazón", escribió Melody en su publicación.

El anuncio llegó a sus más de 600 mil seguidores a través de una foto en la que Melody y su pareja entrelazan la pequeña mano del recién nacido. A la publicación la también modelo y presentadora añadió su canción El trato.

"Enhorabuena cariño mío, deseando de veros a los dos 🤱😍😍❤️❤️muchos besos cariño mío", "Es el sobrino de toda España", "Ahora sí acabas de conocer el amor de tu vida, este amor no se compara a nada que creías amar", "Felicidades bonita", "Que bonito noticia cariño. Estamos deseando conocer a ese retoño tan pequeñín", le escribieron a la artista sus seguidores.

Además, la cantante, que a sus 10 años conquistó la industria musical a nivel internacional con canciones como 'El baile del gorila' y 'Pata negra', también se mostró en varias imágenes desde el hospital. Sorprendió a sus fanáticos al mostrar que lo primero que hizo tras dar a luz fue pedir unas pizzas.

"Postparto; Deseos de comer Pizza", aseguró Melody y los internautas le hicieron alertas sobre los cuidados que debe tener con la alimentación por la lactancia.

Al conocer esta noticia muchos se preguntan quién es el afortunado que conquistó el corazón de Melody y cómo se llama el pequeño bebé; sin embargo, estos son datos que la cantante ha decidido mantener en privado.

En una entrevista pasada la cantante española señaló que "yo he elegido cantar pero mi pareja no. Yo tengo que respetar eso, hay personas a las que les gusta y a otros que no". Y agregó que "lo que sí puedo decir es que va a ser un niño rodeado de mucho amor".