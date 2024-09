Ante cámaras de La Red, Juliana García contó cómo actor Fernando Arango la habría golpeado

Juliana García, expareja de Fernando Arango, se refirió a los presuntos hechos de violencia contra ella por parte del actor.

>>> Detalles del asesinato de Kristina Joksimovic, finalista de Miss Suiza, a manos del esposo

En conversaciones con La Red, de Caracol Televisión, Juliana dijo que, para ella, Fernando “es un desconocido, un maltratador, otra persona que no llegué a conocer ni quiero saber quién es”.

La mujer asegura estar afligida, decepcionada y llena de rabia, luego de los ataques de los que fue víctima, al parecer, por parte del artista.

Publicidad

¿Cuándo Fernando Arango habría golpeado a Juliana García?

El pasado jueves 5 de septiembre, los gritos de Juliana pidiendo ayuda a las 5:00 de la mañana alertaron a los vecinos del barrio Campohermoso, en Manizales.

“Llegamos a mi casa tipo 11:00 de la noche, veníamos de estar en una reunión con unos amigos, estábamos prendiditos. Mi hijo me dijo que me acostara, yo me acosté, Fernando no se quería acostar, entonces lo acostó al lado mío. Mi hijo me dijo que se iba a dormir donde su novia. Me dormí tranquila”, explicó la mujer.

Publicidad

Juliana manifestó en La Red que se despertó cuando el actor Fernando Arango “estaba orinándose en el clóset. Entonces le grité ‘qué te pasa, cochino’, y se volteó, con esa brutalidad, a golpearme. Yo como que no creía que él estaba haciendo eso, no lo podía asimilar. No tenía cómo defenderme y mis manos ni siquiera alcanzaban la cara de él para arañarlo”.

La expareja de Fernando Arango narró que cuando salió a la calle les pidió ayuda a sus tías y el actor le decía “te voy a matar”.

Juliana fue llevada a un centro asistencial en donde “me pusieron un calmante y me dormí como una hora. Me hicieron un TAC y no tengo fracturas, gracias a Dios”. Además, dijo que estuvo dos días internada y perdió la cuenta de cuántos golpes le propinó Fernando Arango.

¿Qué pasó con el actor Fernando Arango?

El actor no aceptó los cargos que le imputaron por violencia intrafamiliar y la Fiscalía le impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, además de una medida de protección para que no pueda acercarse a Juliana García.

Publicidad

>>> Alberto Fernández fue imputado por lesiones graves a la ex primera dama Fabiola Yáñez