Aseguran que Antonio de la Rúa y Shakira están más cerca que nunca: ¿viajaron juntos?

Desde el lindo gesto que Shakira tuvo con la familia de Antonio de la Rúa en medio de su paso por Argentina con el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, han crecido los rumores que indican que la colombiana y el argentino de habrían reconciliado. Nuevos detalles revelados aseguran que, incluso, viajaron juntos.

A pesar de que la familia de Antonio de la Rúa disfrutó de los conciertos de Shakira y a la cantante se le vio presentando a sus hijos a varios de los familiares del argentino, no hubo un registro de algún encuentro entre la barranquillera y su ex, algo que decepcionó a los seguidores de ambos.

Sin embargo, la prensa argentina ha revelado que Shakira y Antonio de la Rúa sí se encontraron . Además, que la expareja incluso habría viajado para unos días de descanso que se tomó la colombiana, antes de sus conciertos en México, que empezaron el 12 de marzo.

¿Para dónde viajaron Shakira y Antonio de la Rúa?

El periodista argentino Guido Záffora, en el programa DDM de América TV que Antonio de la Rúa está más presente en la vida de Shakira de lo que se cree. Especialmente después de que ambos fueran captados cenando en un restaurante en Miami, luego de que la colombiana se radicara en Los Estados Unidos tras su separación de Piqué.

Shakira tuvo gran gesto con Antonio de la Rúa en Argentina - Fotos: AFP

El comunicador reveló que, luego de su segundo concierto en Buenos Aires, Shakira decidió tomarse un descanso de unos días, previo a iniciar sus conciertos en México. La colombiana viajó a Punta del Este, Uruguay, lugar en el que también estuvo de la Rúa, según el periodista.

"Antonio está dentro de los shows de Shakira en toda Latinoamérica . Cuando terminó el recital del sábado [en Argentina], ella voló a Uruguay con sus hijos y su entorno. Luego llegó Antonio. El vínculo entre ellos está en su mejor momento", aseguró en el programa.

¿Por qué Shakira y Antonio de la Rúa vuelven a estar juntos?

Aunque todavía no se tiene una imagen concreta de Shakira y Antonio de la Rúa juntos , medios internacionales han averiguado que, efectivamente, entre los ex hubo una reconciliación, pero no amorosa, sino laboral.

La revista Hola! informó que Antonio de la Rúa es parte del equipo de business managament de Shakira en la actualidad y que ha trabajado arduamente con la colombiana para la preparación de esta gira de conciertos. De hecho, se dice que esto fue lo que discutieron en esa famosa cena en Miami, en la que definieron que el abogado argentino regresara a trabajar con la colombiana.

Por su parte, el periodista Juan Etchegoyen señal en su programa Mitre Live que le ha llegado información de varios encuentros entre la expareja, por lo que le escribió al mismo Antonio de la Rúa para saber lo que está pasando entre ellos.

Foto: @shakira

"Tengo confirmado encuentros de Shakira y Antonito y fui a la fuente para preguntarle si quería decir algo. Antonito me clavó el visto porque prefiere no decir absolutamente nada de esta situación. Si esto que te digo no es así lo desmentís y no pasa de ahí pero esta clavada de visto de Antonio de la Rúa para mí genera un mar de sospechas y dudas tremendas. No quiso decir absolutamente nada, evidentemente algo sucede y a ninguno de los dos se les conoce pareja. Para mí estamos a nada de que se confirme esto".

Cabe recordar que Shakira y Antonio de la Rúa sostuvieron una relación amorosa entre 2001 y 2011, una de las más sonadas en la farándula por ese entonces. Además de su amor, destacaba que el argentino también era el mánager de la colombiana, por lo que se sabe que antes ya han funcionado como equipo de trabajo y él conoce bien las exigencias de la estrella.

