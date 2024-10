Así fueron los últimos meses de presentadora que anunció su partida: "Nunca quise morir"

El año 2021 marcó un antes y un después en la vida de la presentadora Fiona MacDonald, una famosa comunicadora australiana que recientemente anunció su propia muerte a través de las redes sociales, con un mensaje previamente redactado. Durante tres años padeció una dolorosa enfermedad degenerativa.

La encargada de compartir la noticia de la muerte de Fiona MacDonald fue su hermana, publicando las palabras que la periodista había preparado. La presentadora escribió: “Adiós, amigos míos. Mi hermana Kylie está publicando esto porque salí del edificio. Ojalá esté mirando hacia abajo desde una nube”.

Mencionó que en la noche del miércoles se “le puso fin a unos meses muy duros”. Además, que su familia la acompañó mientras abandonaba este plano. Eso sí, precisó que “si bien nunca quise morir, la idea de dejar mi cuerpo torturado fue un alivio”.

Los últimos meses de Fiona fueron muy difíciles

En la emotiva publicación, Fiona enfatizó en que “los últimos meses han sido duros. Al no poder tragar alimentos normales, la alimentación por sonda que debería haberme sostenido no funcionó porque mi intestino no podía tolerar ninguna de las múltiples marcas de bebidas proteicas. Entró y salió directamente”.

Relató que “poco a poco me he estado muriendo de hambre, cada vez más débil. También he desarrollado un dolor de espalda terrible porque mis músculos no soportan mi estructura”.

Su “cura” y “desesperación”

“El humor negro que me sirvió durante los primeros años de este viaje se convirtió en desesperación. Después de mucho examen de conciencia, tomé la decisión de suspender todo apoyo médico y finalmente ir al hospital para recibir cuidados paliativos al final de mi vida. Cuando amas la vida tanto como yo, se necesita mucho coraje para tomar decisiones que conduzcan a la despedida”.

Y terminó su despedida con una conmovedora reflexión: “Así que no digamos adiós porque espero volver a verte del otro lado. Hasta entonces: ‘Que el viento esté siempre a tu espalda, que el sol brille cálidamente sobre tu rostro, que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos hasta que nos volvamos a encontrar, y que Dios te sostenga en el hueco de su mano’”.

Se cree que la presentadora se sometió a la eutanasia.

