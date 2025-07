Así le ha ido a Gero, hijo de Juan Pablo Ángel, en El Desafío Siglo XXI: sobrevivió a dura prueba

A sus 24 años, Gerónimo Ángel, conocido como Gero, ha dejado claro que su camino no está en la cancha, sino sobre el escenario. Aunque su apellido lo vincula inevitablemente con el fútbol, ya que es hijo del exjugador Juan Pablo Ángel, Gero ha forjado una identidad propia como artista integral en la escena cultural colombiana, fusionando música, actuación, danza y presencia escénica.

Nacido en Buenos Aires durante la época en que su padre jugaba en River Plate, Gero tuvo su primer contacto con la televisión a los 13 años, cuando participó en La Voz Kids en 2014. Su interpretación de 'No One', de Alicia Keys, lo llevó a integrar el equipo de Fanny Lu, aunque no avanzó hasta las fases finales del programa. Esa experiencia, sin embargo, fue el punto de partida para una carrera artística que pronto tomaría rumbo internacional.

Tras su paso por el concurso, se trasladó a Estados Unidos, donde vivió en Los Ángeles y Nueva York para especializarse en canto, teatro musical y baile. En 2020, ya con una formación sólida, hizo su debut como presentador en Colombiamoda, compartiendo pantalla con figuras como Beatriz Arango y Jahir Rueda en una emisión de Telemedellín. Esta experiencia marcó su entrada al mundo de la moda y la comunicación.

En el plano musical, Gero ha lanzado varios sencillos que exploran una fusión de géneros y lenguajes, entre ellos “Mon amour”, “Ese noviembre”, “NTVA”, “No rush” y “Decídete”. Sus canciones, disponibles en plataformas como Spotify, oscilan entre los 1.400 y 17.000 oyentes mensuales. Su propuesta estética y sonora está influenciada por referentes como Queen, Beyoncé y Lady Gaga, integrando elementos visuales, coreográficos y bilingües que lo distinguen dentro de la escena emergente.



Su participación en el Desafío Siglo XXI

En junio de 2025, Gero fue anunciado como uno de los 32 participantes del Desafío Siglo XXI, reality de Caracol Televisión que puso a prueba sus capacidades físicas, emocionales y estratégicas desde el 2 de julio en Tobia, Cundinamarca. Él mismo se ha definido como un competidor “integral”, combinando sensibilidad artística y resistencia, fuerza física y expresión corporal.

El respaldo familiar ha sido clave en esta etapa. Su padre, Juan Pablo Ángel, ha expresado públicamente su apoyo incondicional: “Estoy al lado de mi hijo… gane o no, lo importante es que disfrute el proceso. Le deseo el éxito más grande”.

Gero es el mayor de tres hermanos. Su hermano Tomás ha optado por seguir la tradición futbolera, mientras que Pascual, el menor, también ha mostrado inclinación por el deporte. Mientras tanto, Gero continúa consolidando su lugar como una voz distinta y multifacética dentro del panorama artístico colombiano.



Su primer Desafío a Muerte

Ocho concursantes del Desafío Siglo XXI, el reality de Caracol Televisión, se enfrentaron en su primer Desafío a Muerte, decididos a todo por asegurar su permanencia en la competencia. Ninguno quería despedirse tan temprano del programa, por lo que llegaron con la motivación al máximo para demostrar su resistencia, habilidad y coraje.

El reto se dividió en dos rondas: primero compitieron los hombres. Lucho y Eleazar representaron al equipo Alpha, mientras que Pineda y Gero defendieron los colores de Beta.

El recorrido fue extenuante: debían lanzar una pesada bola de concreto de 15 kilos para liberar una cuerda por la que descendían, atravesar túneles arrastrándose bajo una malla, subir a desenredar una vara esencial para retirar ruedas en otro obstáculo y, finalmente, devolverlas siguiendo el mismo circuito hasta la base, donde tenían que colocarlas sobre una mesa para completar la prueba.

El momento decisivo se dio en una prueba de puntería que definió quién abandonaba el reality. Tras un cierre lleno de tensión, Lucho, Eleazar y Gero lograron mantenerse en competencia, mientras que Pineda se convirtió en el primer hombre eliminado del Desafío.

Después fue el turno de las mujeres. Manuela y Sathya de Alpha, junto a Tina y Valentina de Beta, se midieron en el mismo exigente circuito. Con el aliento de sus compañeros de equipo desde la línea de meta, todas dieron lo mejor de sí para evitar la eliminación.

Sin embargo, una de ellas no logró completar el recorrido dentro del tiempo establecido. Es así como Sathya tuvo que despedirse de la competencia, sellando así el resultado del primer Desafío a Muerte para las mujeres en esta edición.

Por lo pronto, el multfacético Gero sigue en la competencia luchando por un puesto en esta edición que promete grandes cosas para la historia del Desafío.

