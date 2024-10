Así lucían Egidio Cuadrado y Carlos Vives en Escalona, serie de Caracol donde nació su amistad

La amistad de Carlos Vives y de Egidio Cuadrado, quien falleció este lunes 21 octubre en Bogotá por complicaciones respiratorias, nació en la serie de Escalona, de Caracol Televisión, emitida en la década de 1990. A partir de ahí surgió una unión musical que duró más de tres décadas y que dejó para la historia del género vallenato un legado imborrable.

La primera vez que Egidio Cuadrado tocó junto a Carlos Vives

Aunque se les vio en pantalla juntos en la serie de Escalona, no fue ahí donde tuvieron su primer acercamiento. El maestro Egidio Cuadrado contó en el Festival de la Leyenda Vallenata que el mismo año que se coronó como rey Vallenato, en 1985, fue cuando conoció al artista samario.

Todo se dio en medio de una parranda, narró, momento en que a Vives lo conocían como el famoso Gallito Ramírez, por su personaje en otra serie de Caracol TV. "Esa tarde él cantó conmigo tres canciones: ‘La casa en el aire’, de Rafael Escalona; ‘Ausencia’, de Santander Durán Escalona, y ‘El cantor de Fonseca’, de Carlos Huertas. Puedo decir que desde aquella parranda arrancó todo lo que nos llevó años después a estar en la maravillosa serie de televisión Escalona. Además, ser el acordeonero del grupo La Provincia”, donde estuvo por 30 años.

Carlos Vives y Egidio Cuadrado en el año 2009 - Colprensa/Cortesía de Gaira

Egidio Cuadrado también sostuvo que en Bogotá empezó una nueva historia para él, gracias a Rafael Escalona, quien vivía con su hermana Dinaluz y conoció varias personalidades de la política, la economía, la cultura, el deporte y el periodismo. “Gracias a Dios, lo de Bogotá fue definitivo para mi carrera musical y también para mis pretensiones de ser Rey Vallenato”, manifestó.

“Carlos Vives es mi hermano”: Egidio Cuadrado

El acordeonero nunca tuvo algo malo qué decir del samario, quien, sostuvo, estuvo con él no solo en los momentos buenos. “Carlos Vives para mí es todo. Un hermano y un amigo de verdad. El que siempre ha estado a mi lado en las buenas y también cuando estuve muy mal de salud por el COVID. Es lo mejor que me ha pasado en el campo musical y personal”, aseguró.

Egidio Cuadrado y Carlos Vives en el Concierto Paz sin Fronteras - COLPRENSA

Eso, a pesar de que en un verso que cantó en el programa de Los Informantes decía: “Muchas personas me dicen que me estoy volviendo roquero, muchas personas me dicen la culpa es de Carlos Vives, que me está descomponiendo”.

“Compadre Egidio, a trabajar”

Egidio Cuadrado, recordó una anécdota que vivió con Carlos Vives en Madrid, España, y que le contó al Festival de la Leyenda Vallenata.

“Íbamos a comenzar el concierto y de un momento a otro me entretuve hablando con una bella joven. Estaba tan entretenido que Mayté Montero comenzó con su gaita a hacer la introducción de la canción ‘La gota fría’. Cuando me correspondía entrar con el acordeón no estaba en mi puesto y es cuando escucho a Carlos decir: ‘Compadre Egidio, a trabajar’. Salí corriendo, mientras Mayté comenzaba nuevamente la introducción”, relató.