Murió Egidio Cuadrado, leyenda del vallenato y acordeonero de Carlos Vives

Murió Egidio Cuadrado, reconocido acordeonero que acompañó durante más de tres décadas a Carlos Vives con sus Clásicos de la Provincia. El artista, de 71 años, estaba hace varios días en una unidad de cuidados intensivos y falleció tras complicaciones con una afección respiratoria.

El músico estaba internado en la Clínica Colombia de Bogotá y se encontraba en coma inducido.

La madrugada de este 21 de octubre, sobre las 3:30, el centro médico confirmó el fallecimiento de Egidio Cuadrado con este comunicado:

“Juntos hasta el final”: mensaje de Carlos Vives a su compadre Egidio Cuadrado

El pasado fin de semana, al conocerse el delicado estado de salud del acordeonero, el samario pidió oraciones por la salud de quien fue parte fundamental en su carrera musical tras haber protagonizado Escalona.

“Ya son varios años caminando por La Provincia con el acordeón de mi compadre Egidio, acompañándolo en su lucha por arrancarle pedazos a la vida y que el sueño que hemos vivido en estos 30 años nunca se acabe, juntos hasta el final ❤️”, expresó en sus redes sociales. Y es que ambos empezaron a unir sus carreras musicales precisamente en la producción de Caracol Televisión emitida en 1991.

Ya son varios años caminando por La Provincia sin el acordeón de mi compadre Egidio, acompañándolo en su lucha por arrancarle pedazos a la vida y que el sueño que hemos vivido en estos 30 años nunca se acabe, juntos hasta el final ❤️ pic.twitter.com/7JGcSkHkf2 — Carlos Vives (@carlosvives) October 19, 2024

El Festival de la Leyenda Vallenata, del que se coronó rey en el año 1985, también pedía por la recuperación de Egidio Cuadrado, a quien describió como un “acordeonero luchador, noble, sencillo y con una extraordinaria sabiduría musical que lo ha llevado a sobresalir hasta traspasar fronteras”.

Los problemas de salud de Egidio Cuadrado

En enero de 2024, el estado de salud del acordeonero había preocupado a sus fanáticos, pues tuvo que ser sometido a una cirugía tras estar hospitalizado desde diciembre.

"Está divinamente. Le hicieron una pequeña operación, pero todo fue bien. No sé por qué han dicho que estaba en la UCI, que estaba intubado. No, no. Eso no es cierto. No está grave ni estuvo en UCI ni nada de esas cosas, gracias a Dios", dijo en ese momento su esposa, Fanny Maldonado.

Así mismo, reveló que había ido a una consulta por un dolor en el lado derecho de la espalda y, en medio de algunos exámenes, le detectaron una masa, por lo que fue sometido a una biopsia.

La historia musical de Egidio Cuadrado

Se coronó como rey en el Festival de la Leyenda Vallenata en 1985, pero fue la dupla con Carlos Vives lo que lo llevó a ser mayormente reconocido en Colombia y el mundo.

Tocó junto al samario en la serie de Escalona y desde entonces se unieron musicalmente, dándole al género del vallenato un nuevo aire con los Clásicos de la Provincia, en 1993, y otras producciones, de las que también hizo parte Mayte con su gaita.

Egidio Cuadrado se hizo acreedor de otros reconocimientos, como el Latin Grammy que obtuvo en 2021 y por el que agradeció, no solo a su familia, a Carlos Vives y a Claudia Elena Vásquez, también a “mi acordeón, mi primer amigo y una extensión más de mi cuerpo”.

En 2023 volvió a tocar junto a Carlos Vives para celebrar los 30 años de La Provincia. Fue en ‘La Historia’, el primer tema del álbum con el que el samario revivió sentimientos y al que llamó ‘Escalona: nunca se había grabado así’.