Así nació el conmovedor comercial de Interrapidísimo con Los Clásicos como protagonistas en Navidad

Un nuevo comercial de Interrapidísimo, a propósito de la Navidad, conmueve a los colombianos. En esta ocasión los protagonistas son unos abuelitos que conforman el grupo musical Los Clásicos y que atrapó las redes sociales semanas atrás.

¿Cómo inició la historia del comercial de Interrapidísimo?

A inicios de noviembre, cuatro abuelitos se robaron la atención de millones de usuarios de las redes sociales. Un video publicado en TikTok e Instagram se hizo viral, mostrando al grupo musical tocando su canción '+ de 75' en plena carretera.

En ese momento se indicó que los adultos mayores que conformaban el grupo Los Clásicos se dirigían a una audición, pero que el carro en el que se movilizaban quedó varado en medio del viaje. Por ese motivo decidieron grabarse para no perder su oportunidad.

Fue cuestión de hora y días para que la historia de don Joaquín, doña Rosalba, don Henry, doña Esperancita y don Fernando se hiciera viral. Su interpretación de una canción que habla de la paciencia que pocas personas tienen con los abuelos conmovió a millones de usuarios y los llevó a medios nacionales.

La historia se hizo tan impactante que llegó a Gusi y Santiago Cruz , mentores de La Descarga, de Caracol Televisión, quienes iniciaron una intensa búsqueda por redes sociales del grupo musical para ayudarlos con la grabación, de manera profesional, del tema que conquistaba las plataformas digitales. Además de esto, los invitaron a presentarse el pasado 30 de noviembre en un show prenavideño en el Movistar Arena en Bogotá.

Este es el nuevo comercial de Interrapidísimo

La historia inicia con la llegada de Sara, una enfermera, a un ancianato para cuidar de los abuelitos del lugar. Allí su primer encuentro con don Joaquín no es muy agradable y sus compañeras le manifiestan que él es "un poco gruñón" y que ya se le están olvidando las cosas.

Sara empieza a motivar a los abuelitos con actividades musicales, varios de ellos empiezan a integrarse mientras don Joaquín se mantiene alejado. Ella lo sorprende con algunos dulces en medio de sus clases y logra conquistar su afecto.

Finalmente, un día el grupo musical que empezaron a conformar algunos abuelitos del ancianato se entera de una audición para un musical navideño y deciden asistir. Sin embargo, cuando están empacando a Sara se le cae por las escaleras su guitarra.

Don Joaquín aparece con una nueva guitarra y se la entrega, en ese momento ella le pide que los acompañe a la audición y cante con ellos. El señor toma la guitarra y empieza a interpretar una canción que inmediatamente le recuerda que Sara no es una enfermera cualquiera, es su nieta y todo este tiempo ha estado cuidando de él con paciencia, compartiéndole el amor por la música que él le transmitió cuando apenas era una niña.

Tan solo por un momento don Joaquín recuerda a su nieta y de ese viejito gruñón que se encontró el primer día ya no queda nada, ahora es un abuelito feliz compartiendo el gusto por la música con su nieta y amigos.

Letra de la canción de Los Clásicos

Si un día se me empiezan a olvidar las cosas,

si un día siendo más viejo dejo de cantar,

cuando pasan los años nadie sale ileso,

si un día se me olvidan tus besos,

dame tu paciencia para recordar.

Si un día se me empiezan a olvidar las cosas,

si un día siendo más viejo dejo de reír,

cuando pasan los años nada es más fuerte,

que te levanté muchas veces

sabes dónde estoy, yo no me voy a ir.

Si algún día no me acuerdo ni de tus primeros pasos

y que cuando estaba rota fui quien pegó los pedazos.

Si algún día se me olvida la canción que te escribí,

ese día pido al cielo

que tú te acuerdes de mí.

Cuando me quedo solo, no dejo de pensar

y es que me curas todo cuando te veo llegar.

Cuando me quedo solo, no dejo de pensar

y es que me curas todo.

Si algún día no me acuerdo ni de tus primeros pasos

y que cuando estaba rota fui quien pegó los pedazos.

Si algún día se me olvida la canción que te escribí,

ese día pido al cielo

que tú te acuerdes de mí