Así reaccionaron padres de Jim Velásquez a separación de Alina Lozano: "Ella nos prometió una finca"

Alina Lozano y Jim Velásquez han generado gran revuelo en las redes sociales luego de mostrar que su matrimonio no se encuentra en los mejores términos. Esta pareja, conocida por su notable diferencia de edad, ha sido objeto de atención constante desde el inicio de su relación. Recientemente, ambos explicaron que se darían un tiempo para reflexionar sobre su futuro.

La situación entre la actriz y Jim Velásquez no solo ha afectado a los protagonistas, sino también a los padres del creador de contenido, quienes han expresado públicamente su descontento y preocupación por la situación económica tras la separación.

Alina Lozano y Jim Velásquez deciden darse un tiempo

"Me gustaría empezar plasmando una frase que nosotros hemos tenido siempre y que también tuvimos en cuenta a la hora de casarnos y es que, más allá de imaginarnos toda una vida juntos, vamos a estar el tiempo en el que seamos felices, que me parece muy importante, porque el hecho de que estemos casados, y que tengamos un compromiso, no quiere decir que tengamos que soportar y estar donde no seamos felices y donde no tengamos tranquilidad", expresó Jim Velásquez.

Jim Velásquez y Alina Lozano decidieron darse un tiempo

Según Jim, la decisión de darse un tiempo no fue motivada por la falta de amor, sino por las circunstancias de vida que ambos enfrentan en este momento: "El amor y el cariño lo tenemos muy fuerte. Entonces, no es por eso, sino por el momento de la vida en el que estamos".

La reacción de los padres de Jim Velásquez no se hizo esperar. En un video compartido por el propio Jim, sus progenitores expresaron el impacto emocional y económico que, según ellos, ha dejado la ausencia de Alina en sus vidas. Los padres de Jim manifestaron su tristeza y desilusión, destacando que mantenían una relación muy estrecha con la actriz y que ella siempre estuvo pendiente de sus necesidades.

"La verdad estamos muy tristes porque teníamos una relación muy estrecha con Alina, inclusive nosotros teníamos muchos planes con ella; ella estaba muy pendiente de nosotros, fue muy buena con nosotros. La extrañamos mucho. Ella nos dejó un vacío sentimental y económico, ya que ella estaba muy pendiente de nosotros, nos compraba cosas y todo lo que nos hacía falta. Ella nos compró mercado, nos compraba ropa, para diciembre estuvo muy pendiente de nosotros. Ella nos había prometido una 'finquita' en la playa para irnos a vivir", comentaron.

