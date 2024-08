Ben Affleck es captado con otra mujer tras divorcio con Jennifer Lopez: ¿quién es?

Ben Affleck y Jennifer Lopez siguen siendo noticia a nivel internacional por su divorcio. Mientras cada uno de los artistas avanza en sus vidas por separado, medios internacionales han revelado que el actor de Hollywood ya tendría nuevo amor.

¿Quién sería el nuevo amor de Ben Affleck?

Según reveló Page Six, luego de su separación con Jennifer Lopez, que se habría dado hace varios meses hasta que el pasado 20 de agosto ella pidió el divorcio oficialmente, al actor Ben Affleck lo han visto pasando tiempo con Kick Kennedy, hija Robert F. Kennedy.

La joven de 36 años es actriz y activista y, según una fuente de Hollywood, estaría compartiendo varios momentos con Affleck. Aunque no se ha confirmado que se trate de una relación, los famosos podrían estar empezando a salir. De hecho, ninguno de ellos quiso dar declaraciones al medio.

Por su parte, Jennifer Lopez se ha visto rodeada y acompañada por sus hijos en estos momento luego de solicitar el divorcio por "diferencias irreconciliables" con el actor. Además, JLo está buscando recuperar su apellido de soltera y definió que no busca manutención por parte de su expareja.

¿Quién es Kick Kennedy?

Robert F. Kennedy y Emily Ruth Black son los padres de esta mujer, que hace parte de la socialité de Nueva York. Kick Kennedy estudió Historia y Teatro en la Universidad de Stanford y tiene cuatro hermanos.

En su carrera profesional, la joven se ha desempeñado como modelo y ha participado como actriz en reconocidas series como Gossip Girl, The Newsroom o Curb Your Enthusiasm, también actuó en la película Fear and Loathing is Aspen.

